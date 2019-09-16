سعر اليورو اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

اليورو يسجل أكبر ارتفاع  منذ 17 شهرا 
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سعر اليورو اليوم الاثنين 16-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر اليورو اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر اليورو في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر.

آخر تحديثات سعر اليورو، اليوم الاثنين 16-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري ارتفاعا في 5 بنوك مصرية، وهي “البنك المركزي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية”، فيما تراجع سعر صرف اليورو في عدد من البنوك منها “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك المصري الخليجي، بنك عودة، بنك البركة، بنك الكويت الوطني NBK، البنك التجاري الدولي (CIB)، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية”.

شهد سعر صرف اليورو ارتفاعا في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، نحو 15 قرشا، وسجل نحو 18.07 جنيه للشراء، ونحو 18.21 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس، وهي نحو 17.92 جنيه للشراء، ونحو 18.06 جنبه للبيع.

وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حقق سعر صرف اليورو ارتفاعا قدره 9 قروش، وبلغ سعر اليورو في التعاملات اليومية نحو 18.14 جنيه للشراء، ونحو 18.25 جنيه للبيع مقارنة بالأمس.

كما شهد سعر صرف اليورو ارتفاعا في البنك العقاري المصري العربي، وبلغ نحو 18.12 جنيه للشراء، ونحو 18.24 جنيه للبيع، محققا ارتفاعا يبلغ نحو قرشين اثنين، وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبلغ نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

وفي بنك بنك التعمير والإسكان حقق سعر صرف اليورو ارتفاعا وصل إلى نحو 16 قرشا، حيث بلغ سعر الصرف 18 جنيها للشراء، ونحو 18.30 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر تراجع اليورو أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، نحو قرشين اثنين، وبلغ سعر صرف اليورو نحو 18.07 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه هبوطا في عمليتي البيع والشراء ووصل سعر الصرف إلى 18 جنيها للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه هبوطا حيث سجل نحو 18 جنيها للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

وفي بنك عودة والبنك الأهلي المصري والبنك المصري الخليجي تراجع سعر صرف اليورو، في بداية تعاملاته، حيث بلغ نحو 18.07 جنيه للشراء، ونحو 18.27 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو اليوم، وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر صرف اليورو اليوم وسجل نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد شهد سعر صرف اليورو، تراجعا أمام الجنيه المصري، وبلغ نحو 18.04 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: سعر اليورو اليوم في البنوك والموازي (جدول محدث باستمرار).

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