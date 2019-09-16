بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزاً بالمدن الجديدة غداً الثلاثاء

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه اعتباراً من الغد الثلاثاء، سوف تبدأ إجراءات التسجيل، وسداد مبلغ جدية الحجز الخاصة بعدد يقرب من 1268 قطعة أرض متميزة، في 9 مدن جديدة، وعدد يقرب من 814 قطعة أرض أكثر تميزاً، في 8 مدن جديدة، عبر الموقع الإلكترونى”www.hdb-reservation.com”.

الأراضي المتميزة

صرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، إن قطع الأراضى المتميزة، موزعة كالآتي:

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طرح ما يقرب من 50 قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة.

طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة بدر.

طرح ما يقرب من 528 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.

طرح ما يقرب من 150 قطعة أرض في مدينة السادات.

طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة بنى سويف الجديدة.

طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة.

طرح ما يقرب من 40 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة.

طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة ناصر غرب أسيوط.

طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة غرب قنا.

الأراضي الأكثر تميزاً

وقد أوضح نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالآتي:

طرح ما يقرب من 300 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة.

طرح ما يقرب من 68 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر.

طرح ما يقرب من 115 قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة.

طرح ما يقرب من 14 قطعة أرض في مدينة العبور الجديدة.

طرح ما يقرب من 104 قطع في مدينة المنيا الجديدة.

طرح ما يقرب من 23 قطعة أرض في مدينة بدر.

طرح ما يقرب من 170 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.

طرح ما يقرب من 20 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة.

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