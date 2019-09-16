بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزاً بالمدن الجديدة غداً الثلاثاء

بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزاً بالمدن الجديدة غداً الثلاثاء
بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزاً بالمدن الجديدة غداً الثلاثاء
Advertisements

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه اعتباراً من الغد الثلاثاء، سوف تبدأ إجراءات التسجيل، وسداد مبلغ جدية الحجز الخاصة بعدد يقرب من 1268 قطعة أرض متميزة، في 9 مدن جديدة، وعدد يقرب من 814 قطعة أرض أكثر تميزاً، في 8 مدن جديدة، عبر الموقع الإلكترونى”www.hdb-reservation.com”.

الأراضي المتميزة

صرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، إن قطع الأراضى المتميزة، موزعة كالآتي:

Advertisements
  • طرح ما يقرب من 50 قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة بدر.
  • طرح ما يقرب من 528 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.
  • طرح ما يقرب من 150 قطعة أرض في مدينة السادات.
  • طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة بنى سويف الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 40 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة ناصر غرب أسيوط.
  • طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة غرب قنا.

الأراضي الأكثر تميزاً

وقد أوضح نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالآتي:

  • طرح ما يقرب من 300 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 68 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر.
  • طرح ما يقرب من 115 قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 14 قطعة أرض في مدينة العبور الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 104 قطع في مدينة المنيا الجديدة.
  • طرح ما يقرب من 23 قطعة أرض في مدينة بدر.
  • طرح ما يقرب من 170 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.
  • طرح ما يقرب من 20 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة.

أقرا المزيد تعرف على شروط وخطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

بعد إعلان الإسكان عن طرح 2000 قطعة أرض للبيع.. هل شراء شقق أفضل أم قطع أرضي؟

بعد إعلان الإسكان عن طرح 2000 قطعة أرض للبيع.. هل شراء شقق أفضل أم قطع أرضي؟

منذ 38 دقيقة
قرض السيارة المستعملة بدون مقدم خدمة للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة

تفاصيل قرض السيارة المستعملة بدون مقدم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة

منذ 3 ساعات

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ 8 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ 8 ساعات

سعر اليورو اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ 8 ساعات
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم مع اقتراب موسم الحج

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ 8 ساعات
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

منذ 10 ساعات

أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

منذ 10 ساعات
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين

سعر اليورو اليوم

منذ 10 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق