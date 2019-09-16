بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزاً بالمدن الجديدة غداً الثلاثاء

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه اعتباراً من الغد الثلاثاء، سوف تبدأ إجراءات التسجيل، وسداد مبلغ جدية الحجز الخاصة بعدد يقرب من 1268 قطعة أرض متميزة، في 9 مدن جديدة، وعدد يقرب من 814 قطعة أرض أكثر تميزاً، في 8 مدن جديدة، عبر الموقع الإلكترونى”www.hdb-reservation.com”.
الأراضي المتميزة
صرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، إن قطع الأراضى المتميزة، موزعة كالآتي:
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- طرح ما يقرب من 50 قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة.
- طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة بدر.
- طرح ما يقرب من 528 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.
- طرح ما يقرب من 150 قطعة أرض في مدينة السادات.
- طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة بنى سويف الجديدة.
- طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة.
- طرح ما يقرب من 40 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة.
- طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة ناصر غرب أسيوط.
- طرح ما يقرب من 100 قطعة أرض في مدينة غرب قنا.
الأراضي الأكثر تميزاً
وقد أوضح نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالآتي:
- طرح ما يقرب من 300 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة.
- طرح ما يقرب من 68 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر.
- طرح ما يقرب من 115 قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة.
- طرح ما يقرب من 14 قطعة أرض في مدينة العبور الجديدة.
- طرح ما يقرب من 104 قطع في مدينة المنيا الجديدة.
- طرح ما يقرب من 23 قطعة أرض في مدينة بدر.
- طرح ما يقرب من 170 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.
- طرح ما يقرب من 20 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة.
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