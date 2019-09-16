تفاصيل قرض السيارة المستعملة بدون مقدم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة

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تقدم البنوك المصرية قرض السيارة المستعملة، حيث يتم تقديم خدمة قرض السيارة المستعملة إلى الموظفين العاملين في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وإلى أصحاب الأعمال، وأصحاب المهن الحرة، بأسعار، وشروط، وفترات سداد مختلفة تختلف من بنك إلى آخر، فهي خدمة تقدمها عبر عدد من البنوك العاملة في سوق الصرافة المصرية، تبعاً لعدد من الشروط تختلف باختلاف البنوك، ولكن هناك شرط واحد يعد مشترك بين جميع البنوك وهو تفادي المخاطر الكثيرة الناجمة عن أعطال السيارات المستعملة، وهو يجب ألا يكون قد مر على موديل السيارة ما بين عامين إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وكما تختلف شروط قرض السيارة المستعملة من عميل إلى عميل آخر، من حيث اختلاف طبيعة العمل حيث تختلف من موظف حكومي أو موظف في القطاع الخاص أو صاحب مهنة حرة، كما تختلف أيضاً الشروط على حسب امتلاك العميل ضمان من الأوعية الادخارية في البنك أم لا،ويشترط البنك أن يلتزم العميل بشراء السيارة المستعملة من معارض معينة.

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قرض السيارة المستعملة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بـ 6 بنوك

بنك مصر. بنك القاهرة. بنك أبوظبي الإسلامي الشركة المصرفية العربية. بنك فيصل الإسلامي. البنك العربي.

قرض السيارة المستعملة ببنك مصر

فترة سداد قرض السيارة المستعملة ببنك مصر، تتراوح من عام كحد أدنى إلى خمسة أعوام كحد أقصى.

قيمة قرض السيارة المستعملة ببنك مصر، تتراوح كحد أدني ما بين 15 ألف جنيهاً مصرياً إلى 500 ألف جنيهاً مصرياً كحد أقصى.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للعميل الراغب في الحصول على قرض السيارة المستعملة، لا يقل عن قيمة 1500 جنيهاً مصرياً شهرياً.

نسبة الفائدة على قرض السيارة المستعملة ببنك مصر، يتم تحديدها على حسب وظيفة العميل، وعلى حسب درجة تصنيف الشركة التي يعمل بها العميل، يتراوح نسبة الفائدة ما بين نسبة 18.5% إلى نسبة 30% .

المصاريف الإدارية على قرض السيارة المستعملة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة السيارة.

قيمة التمويل الذي يقدمها البنك للعميل، تصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة كحد أقصى.

بشرط إلا يقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 عاماً، ولا يزيد عند سداد آخر قسط من القرض عن 65 عاماً.

قرض السيارة المستعملة ببنك القاهرة

فترة سداد قرض السيارة المستعملة ببنك القاهرة، من مدة 6 شهور إلى 5 أعوام كحد أقصى.

قيمة قرض السيارة المستعملة ببنك القاهرة، تتراوح ما بين 12 ألف جنيهاً مصرياً إلى 300 ألف جنيهاً مصرياً للسيارات الألماني، وقيمة 400 ألف جنيهاً مصرياً لأي نوع أخر.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعميل، عن قيمة 1500 جنيهاً مصرياً شهرياً، بالنسبة للموظف للحكومة، وبقيمة 2500 جنيهاً مصرياً شهرياً بالنسبة لموظف القطاع الخاص.

نسبة الفائدة لقرض السيارة المستعملة ببنك القاهرة، تصل إلى نسبة 12% فائدة مقطوعة.

تسجل نسبة المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة السيارة.

قيمة التمويل الذي يقدمها البنك، تصل إلى نسبة 70% من إجمالي قيمة السيارة كحد أقصى.

يجب إلا يقل سن العميل، عن 21 عاماً، ولا يزيد عند سداد آخر قسط من القرض عن سن 60 عاماً.

قرض السيارة المستعملة بالبنك العربي

فترة سداد قرض السيارة المستعملة بالبنك العربي، تتراوح من عام وتصل إلى 5 أعوام كحد أقصى.

قيمة قرض السيارة المستعملة بالبنك العربي، بشرط ألا يكون قد مر على موديل السيارة أكثر من ثلاثة سنوات لبعض الموديلات، لا تقل قيمة القرض عن قيمة 10 آلاف جنيهاً مصرياً، وتصل إلى 400 ألف جنيهاً مصرياً.

بالنسبة للدخل الشهري للعميل الراغب في الحصول على قرض السيارة المستعملة، لا يقل عن 4 آلاف جنيهاً مصرياً.

نسبة الفائدة لقرض السيارة المستعملة بالبنك العربي، تتراوح ما بين 20% متناقصة بحال تحويل الراتب، أو نسبة 22% متناقصة في حال عدم تحويل الراتب.

المصاريف الإدارية لقرض السيارة المستعملة من إجمالي قيمة السيارة يتم احتسابها حسب فترة سداد القرض، ولكنها تتراوح ما بين نسبة 1.5% إلى نسبة 2.5%.

تصل قيمة التمويل الذي يقدمها البنك العربي على السيارات المستعملة نسبة 65% من إجمالي قيمة السيارة كحد أقصى.

يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاماً، ويصل إلى 75 عاماً خلال بعض الحالات.

قرض السيارة المستعملة ببنك الشركة المصرفية العربية “SAIB”

فترة سداد قرض السيارة المستعملة ببنك الشركة المصرفية العربية “SAIB”، تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 أعوام كحد أقصى.

قيمة قرض السيارة المستعملة المقدم من قبل بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB”، تتراوح ما بين 20 ألف جنيهاً مصرياً، ويصل إلى 700 ألف جنيهاً مصرياً.

الدخل الشهري للعميل الراغب في الحصول على قرض السيارة المستعملة، لا يقل عن 3 آلاف جنيهاً شهرياً.

نسبة الفائدة لقرض السيارة المستعملة ببنك الشركة المصرفية العربية، 20.75% متناقصة.

بالنسبة للمصاريف الإدارية على قرض السيارة المستعملة يصل إلى 3.25% من إجمالي قيمة السيارة.

قيمة التمويل الذي يقدمها بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB”، تصل إلى نسبة 50% من إجمالي قيمة السيارة

يشترط ألا يكون قد مر على الموديل السيارة أكثر من عامين.

ويشترط ألا يزيد سن العميل عن 60 عاماً عند سداد آخر قسط من القرض.

قرض السيارة المستعملة ببنك فيصل الإسلامي

فترة سداد القرض تصل إلى 5 أعوام كحد أقصى.

قرض السيارة المستعملة ببنك فيصل الإسلامي، يكون للسيارات الفارهة صاحبة الماركات الشهيرة، مثل سيارة مرسيدس وبي إم دبليو، بشروط ألا تقل قيمة السيارة عن 150 ألف جنيهاً مصرياً لتمويلها.

أن يسجل الدخل الشهري للعميل الراغب في الحصول على القرض عن 1500 جنيهاً شهرياً.

تصل نسبة الفائدة لقرض السيارة المستعملة ببنك فيصل الإسلامي، تتراوح ما بين نسبة 19% إلى نسبة 20% متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.

تتراوح مصاريف الإدارية ما بين نسبة 0.5% إلى نسبة 1.5%، بحسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه، وقيمة القرض.

أما بالنسبة لقيمة التمويل الذي يقدمها بنك فيصل الإسلامي تصل إلى نسبة 50% من إجمالي قيمة السيارة مقابل نسبة 50% مقدمة يسددها العميل من إجمالي قيمة السيارة.

يجب ألا يزيد سن العميل عن 60 عاماً، عند سداد آخر قسط للسيارة، ولا يقل سن العميل عن 21 عاماً.

قرض السيارة المستعملة ببنك مصر

في حالة أن قيمة السيارة بالكامل يغطيها حساب العميل، في تلك الحالة لا يشترط البنك حد أقصى لقيمة السيارة.

وعلى حسب نوع الوديعة، يقر بنك مصر نسبة الفائدة على قرض السيارة المستعملة أعلى من سعر الوديعة في البنك على القرض.

أو يعمل البنك على تمويل قرض السيارة المستعملة بضمان الأوعية الادخارية للعميل.

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