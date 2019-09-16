بعد إعلان الإسكان عن طرح 2000 قطعة أرض للبيع.. هل شراء شقق أفضل أم قطع أرضي؟

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تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طرح قطع أراضي، ووحدات سكنية بمختلف المشروعات القائمة في المدن الجديدة، ضمن أكبر طرح للوزارة، والذي سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم، حيث قررت الوزارة أن يتم بطرح ما يقرب من 2000 قطعة أرض إسكان متميز، وأكثر تميزاً بالمدن الجديدة، يتبع هذا الطرح، طرح وحدات سكنية ضمن مشروع جنة، ومشروع سكن مصر، ومع كل طرح جديد من الإسكان يتساءل المواطنين، هل نشتري وحدة سكنية، أم نقوم بشراء قطعة أرض أفضل؟

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المقارنة بين الحصول على قطعة أرض أو الحصول على شقة سكنية المطروحة من قبل السكان لا تنتهي، حيث أن وزارة الإسكان تتشعب بمشروعات السكنية، وقطع الأراضي المطروحة، ونجد هناك عدد كبير من المشروعات السكنية في مقابلها طرح أنواع متعددة من الأراضي، ويجري العمل على التنوع والتقسيم تبعاُ لـ سعر قطعة الأرض، أو تبعاً لسعر الوحدة السكنية، وأماكن تواجدها بالمدن الجديدة.

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ويجيب موقع مصر 365 خلال هذا التقرير، عن سؤال الحاجزين، هل شراء شقق سكنية أفضل أم شراء قطع أرض من الإسكان؟

تعمل وزارة الإسكان على مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي سجل ما يقرب من 225 ألف جنيهاً مصرياً، تبعاً لإعلان وزارة الإسكان، حيث يتم تقسيم هذا المبلغ على دفعات تصل إلى 20 عاماً، أما في أراضي الإسكان الاجتماعي حيث أن قطعة الأرض تصل مساحتها الى 209 متر، يتراوح سعر المتر فيها ما بين 650 جنيهاً إلى 900 جنيهاً، والسداد يتم عبر 3 سنوات بخلاف سعر العقار الذي سوف يجري إنشاؤه على نسبة 50% من مساحة الأرض، تبعاُ للنموذج المقدم من قبل جهاز المدينة.

أما في حالة الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ففي خلال أول عامين يتم سداد ما يقرب من نسبة 30% بين مقدم حجز، وسداد 4 أقساط ربع سنوية، مع سداد مقدمة التعاقد، ويُقسط باقي قيمة الوحدة السكنية على 20 عاماً.

أما بالنسبة إلى الأراضي المطروحة في الإسكان الاجتماعي فإن الأمر مختلف نوعاً ما، حيث أن مساحات الأراضي في هذا النوع تصل إلى مساحة 209 أمتار بسعر متوسط للمتر يصل إلى قيمة 800 جنيهاً مصرياً، أي أن سعر الأرض سوف يكون 167 ألف جنيهاً مصرياً، وسداد قيمة الأرض يتم خلال 3 أعوام فقط، ولحساب تكلفة بناء العقار على أراضي الإسكان الاجتماعي سوف نتبع النظرية التالية لحساب المساحة الإجمالية للبناء: “ضرب مساحة الأرض * 60 ثم القسمة على 100″، أي: “209×60/ 100=125 مترًا”، هي المساحة البنائية الخاصة بقطعة الأرض، تبعاً لـ حسابات شركات المقاولات فإن سعر المتر البنائي للدور الواحد كامل التشطيب يصل إلى ما يقرب من 2000 جنيهاً مصرياً كسعر متوسط، أي أن تكلفة الدور الواحد على أراضي الإسكان الاجتماعي تصل إلى قيمة 250 ألف جنيهاً مصرياً، يمكن أن تزيد بضعة آلاف تبعاً لشركة المقاولات، التي سوف تعمل على إقامة العقار.

أما بالنسبة إلى أراضي الإسكان الاجتماعي المطروحة في المدن الجديدة تبعاً للشروط، يجري الالتزام فيها بشكل معين يفرضه جهاز المدينة على الحاجزين باشتراطات بنائية معينة، كما أن هذا النوع لا يسمح، إلا بتنفيذ دور واحد فقط، أي أن العقار يتكون من أربعة أدوار فقط، كل دور به وحدة سكنية واحدة، تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 150 ألف جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة إلى النوع الثاني من الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان، فهو الإسكان المتوسط، بـ مشروع “سكن مصر” وأسعار الوحدات السكنية داخل هذا المشروع، يسجل سعر الوحدة بهذا المشروع ما يقرب من 800 ألف جنيهاً ببعض المدن، ويجري طرح الوحدات السكنية بمساحات تتراوح ما بين 100 متر و 118 متر، كما يمكن سداد قيمة الوحدة السكنية عبر 5 سنوات.

هذا النوع من الوحدات السكنية يقابله نوع آخر من الأراضي المطروحة من قبل الوزارة، وهو أراضي الإسكان المتميز، والذي يصل متوسط سعر المتر فيها إلى قيمة 3 آلاف جنيهاً مصرياً، بمساحات تصل متوسطة تصل إلى 500 متراً ، ففي تلك الحالة سوف يصل سعر قطعة الأرض إلى مليون و500 ألف جنيهاً مصرياً يجري سدادها على مدار 3 سنوات فقط.

هذا النوع لا يسمح فيه ببناء مساحة الأرض كلها، وإنما يسمح ببناء نسبة 50% فقط، وخلال بعض المدن تصل نسبة البناء إلى نسبة 40%، أي أن المساحة البنائية سوف تصل إلى 250 متراً، يتم ضربها في قيمة 2000 جنيه تكلفة بناء المتر سوبر لوكس، وهذا يعني أن الدور السكني الواحد سوف يصل إلى قيمة 500 ألف جنيهاً مصرياً.

وفي هذا النوع من الأراضي يمكن بناء أكثر من وحدة سكنية بالدور الواحد، كما يمكن أن يتم اشتراك ما يقرب من 4 أفراد في سعر الأرض، بحيث يكون لكل فرد دور واحد فقط، فبعد سداد قيمة الأرض، على أن يكون متوسط سعر العقار ما يقرب من 2 مليون جنيهاً مصرياً، بتشطيبات سوبر لوكس.

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