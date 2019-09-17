سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الدولار في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر.

آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في عدد من البنوك وصلت إلى أكثر من 5 قروش منها “البنك المركزي المصري، إتش إس بي سي، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، والبنك المصري الخليجي”.

فها شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعا قدره 6 قروش، في البنك العقاري المصري العربي، وحقق نحو 16.31 جنيه للشراء، ونحو 16.41 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس، والتي بلغت نحو 16.37 جنيه للشراء ونحو 16.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، في البنك المركزي المصري، قرشين اثنين، وحقق نحو 16.29 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس والتي بلغت نحو 16.31 جنيه للشراء، و16.44 جنيه للبيع.

فيما هبط سعر صرف الدولار، أمام الجنيه المصري، أربعة قروش، في بنك عودة وسجل 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع، وكذا تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك الكويت الوطني، قرشًا واحدا، وبلغ نحو 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري هبوطا، اليوم، بلغ معدله نحو قرشين، في “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي” وسجل سعر الصرف نحو 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك “المصرف المتحد” نحو 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه في بنك إتش إس بي سي، بمعدل قرش واحد، وسجل نحو 16.32 جنيه للشراء، ونحو 16.42 جنيه للبيع.

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