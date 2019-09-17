موعد طرح شقق بمشروع سكن مصر" بـ 7 مدن

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صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر لفئة الإسكان المتوسط بـ 7 مدن جديدة، يوم الثلاثاء القادم.

ويتضمن الطرح الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر المدن الـ 7 الجديدة التالية:

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مدينة 6 أكتوبر. مدينة العبور. مدينة بدر. مدينة القاهرة الجديدة. مدينة المنصورة الجديدة. غرب قنا. مدينة المنيا الجديدة.

سوف يبدأ تسجيل البيانات يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وينشر موقع مصر 365 أسعار الوحدات السكنية تبعاً لآخر طرح خاص بهيئة المجتمعات العمرانية، والتي جاءت على النحو الآتي:

سجل سعر المتر بمدينة المنصورة الجديدة ما يقرب من 6870 جنيهاً، ويتم سداد قيمة 70 ألف جنيه مبلغ جدية حجز

سجل سعر المتر بمدينة دمياط الجديدة، ما يقرب من 6465 جنيهاً، بمقدم حجز يصل إلى 65 ألف جنيه.

سجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة ما يقرب من 3400 جنيهاً، بمقدم جدية الحجز يصل إلى 40 ألف جنيه.

سجل سعر المتر بغرب قنا، ما يقرب من 3440 جنيهاً، وقيمة جدية الحجز تصل إلى 40 ألف جنيه.

سجل سعر المتر بمدينة غرب أسيوط، ما يقرب من 3480 جنيهاً، وقيمة مبلغ جدية الحجز تصل إلى 40 ألف جنيه.

كما تراوحت نسب التميز من نسبة 1% وحتى نسبة 1.6% من قيمة الوحدة السكنية، تبعاًُ لموقع الوحدة في العمارة.

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