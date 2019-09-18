أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019، ينشر موقع مصر 365 أسعار الذهب بشكل يومي مع بيانات محدثة تلقائيًا وتقارير تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24، سعر الجرام عيار 21، سعر الجرام عيار 18، وسعر الأوقية والجنيه الذهب.

ويقدم موقع مصر 365 تقريرا محدثا باستمرار من الصفحات الرسمية بأسعار الذهب بشكل يومي من حيث الارتفاع والانخفاض، لأنه المعدن الأكثر استثمارا، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب لزيادة أرباحهم فهو الملاذ الآمن في وقت الأزمات التي تمر بها الدول.

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وتشهد أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار خلال التعاملات اليومية، بعد تراجع وصل إلى نحو 5 جنيهات حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 779 جنيهًا دون أي تحريك، ويستعرض “مصر 365” أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري:

سعر جرام الذهب عيار 12

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 390 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 455 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 714 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 779 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,525 جنيها، ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 789,213 جنيها.

اقرأ المزيد: سعر الذهب اليوم (جدول محدث باستمرار).

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