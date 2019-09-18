الإسكان تعلن عن فتح باب حجز شقق مشروع “جنة” الأسبوع القادم

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تمثلها “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، عن طرح مرحلة جديدة لشقق مشروع الإسكان الفاخر “جنة”، في 5 مدن جديدة، خلال الأسبوع القادم.

على أن تبدأ إجراءات التسجيل، وسداد مقدمات جدية الحجز، يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019، على أن تتم إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، “www.hdb-reservation.com”، وتطرح وزارة الإسكان الوحدات السكنية كاملة التشطيب في 5 من المدن الجديدة.

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المدن الـ 5 المطروح فيها شقق مشروع جنه للإسكان الفاخر

مدينة الشيخ زايد. مدينة 6 أكتوبر. القاهرة الجديدة. المنصورة الجديدة. دمياط الجديدة.

صرح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس، إن عدد الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها بمشروع جنة للإسكان الفاخر خلال الأسبوع القادم، سوف يصل إلى ما يقرب من 3 آلاف وحدة سكنية، كاملة التشطيبات.

وأشار الدكتور وليد عباس، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن أسعار الوحدات السكنية المطروحة لن تشهد زيادة كبيرة عن أسعار آخر طروحات مشروع جنة في تلك المدن الجديدة سالفة الذكر، لن يكون هناك أي زيادة كبيرة بالأسعار، ولكنها سوف تكون زيادة طفيفة.

يأتي هذا ضمن مخطط وزارة الإسكان للإعلان عن أكبر طرح خاص بالوحدات السكنية، والأراضي في المدن الجديدة من أجل الفوز بحصة من عوائد شهادات قناة السويس الجديدة بعد استحقاقها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر المتر بمدينة الشيخ زايد خلال آخر طرح خاص بمشروع جنة قد سجل 11250 جنيهاً، كما سجل سعر المتر بالوحدة السكنية المطروحة في القاهرة الجديدة ما يقرب من 9700 جنيهاً، بينما سجل سعر المتر ما يقرب من 8520 جنيها في الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنيه بمدينة 6 أكتوبر، كما سجل سعر المتر ما يقرب من 8860 جنيهاً في الوحدات السكنية المطروحة في المنصورة الجديدة.​

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