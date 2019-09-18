ننشر أسعار 814 قطعة أرض أكثر تميزًا مطروحة في 8 مدن جديدة

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شرع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في عملية تسجيل وسداد مبلغ جدية الحجز لما يقرب من 814 قطعة أرض أكثر تميزاً، في حوالي 8 مدن جديدة، عبر الموقع الإلكترونى “[http://www.hdb-reservation.com%29/]www.hdb-reservation.com”.

شروط حجز الاراضى

وتمثلت شروط التقديم من أجل حجز الأراضي التالي:

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أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا.

يحمل الجنسية المصرية.

ألا يقل سن الراغب في حجز الأراضي عن 21 عاماً بتاريخ بدء الحجز.

يحق للأسرة “الزوج، والزوجة، والأولاد القصر”، التقدم من أجل حجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، سواء بمدينة واحدة أو في مدينتين.

يشترط أيضاُ ألا يكون قد سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض في الإسكان الاجتماعي، أو يكون قد حصل على قطعة أرض من الإسكان “اجتماعي أو الإسكان المتميز”.

أسعار الأراضي، وعددها المطروح بـ 8 مدن جديدة

سوف يتم طرح ما يقرب من 300 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة، بقيمة تصل إلى 6660 جنيه للمتر بمنطقة الحي الرابع بأرض الوطن.

سوف يتم طرح ما يقرب من 68 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر، بقيمة 5355 جنيه للمتر في الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، وطرح ما يقرب من 6285 جنيه للمتر في المنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية، والثالثة بجوار نادي الصيد.

طرح ما يقرب من 115 قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة، وطرح ما يقرب من 4065 بمنطقة دمياط بارك.

طرح ما يقرب من 14 قطعة أرض في مدينة العبور الجديدة، حيث تراوحت الأسعار على حسب مكان قطع الأراضي، حيث سجل المتر بالحي الترفيهي ما يقرب من 2250، وسجل سعر المتر في الحي الخامس ما يقر من 3390 جنيهاً، وسجل سعر المتر في الحي الرابع ما يقرب من 3400، وسجل سعر المتر في الحي التاسع ما يقرب من 3600 جنيهاً.

سوف يتم طرح ما يقرب من 104 قطع أرضي في مدينة المنيا الجديدة بسعر 2590 حني للمتر بالنسبة للأراضى المطروحة في منطقة الـ 150 فدان

سوف يتم طرح ما يقرب من 23 قطعة أرض في مدينة بدر، بسعر المتر 3240 جنيهاً، في منطقة الحديقة المركزية.

سوف يتم طرح ما يقرب من 170 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان، بسعر المتر 2720 جنيهاً في الحي المتميز.

سوف يتم طرح ما يقرب من 20 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة، بسعر المتر 1770 جنيه في منطقة الشريط السياحي.

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