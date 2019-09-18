أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم
أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم
Advertisements

ارتفع خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو السمك البلطي بقيمة جنيهين، حيث تراوح سعر  كيلو السمك البطل مابين 26 إلى 30 جنيهاً، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري بقيمة 10 جنيهات في الكيلو تبعاً للبيانات المعلن عنها من قبل سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 300 جنيه إلى 360 جنيهاً.

كما تراجع سعر كيلو السمك البوري بقيمة جنيهين، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 40 إلى 48 جنيهاً، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 140 جنيهاً.

Advertisements

كما انخفض خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو السبيط والكالماري بقيمة 10 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 90 جنيه إلى 200 جنيه، تبعاً للبيانات المعلن عنها من الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور للجملة.

كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي حيث سجل الكيلو ما بين 50 إلى 66 جنيهاً، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيهاً.

أقرا المزيد ننشر أسعار 814 قطعة أرض أكثر تميزًا مطروحة في 8 مدن جديدة

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019: تراجع جديد لليورو بالبنوك والسوق السوداء

منذ 10 دقائق
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019: أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم

منذ 19 دقيقة
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019: تراجع جديد لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

منذ 35 دقيقة
ننشر أسعار 814 قطعة أرض أكثر تميزًا مطروحة في 8 مدن جديدة

ننشر أسعار 814 قطعة أرض أكثر تميزًا مطروحة في 8 مدن جديدة

منذ 4 ساعات
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

منذ 4 ساعات
الإسكان تعلن عن فتح باب حجز شقق مشروع "جنة" الأسبوع القادم

الإسكان تعلن عن فتح باب حجز شقق مشروع “جنة” الأسبوع القادم

منذ 7 ساعات
هل تتأثر أسعار البنزين والاقتصادي المصري بانخفاض إنتاج النفط السعودي؟

هل تتأثر أسعار البنزين والاقتصادي المصري بانخفاض إنتاج النفط السعودي؟

منذ 9 ساعات

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 بمصر

منذ 10 ساعات
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين

سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-9-2019 في مصر

منذ 10 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في مصر

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق