أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

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ارتفع خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو السمك البلطي بقيمة جنيهين، حيث تراوح سعر كيلو السمك البطل مابين 26 إلى 30 جنيهاً، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري بقيمة 10 جنيهات في الكيلو تبعاً للبيانات المعلن عنها من قبل سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 300 جنيه إلى 360 جنيهاً.

كما تراجع سعر كيلو السمك البوري بقيمة جنيهين، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 40 إلى 48 جنيهاً، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 140 جنيهاً.

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كما انخفض خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو السبيط والكالماري بقيمة 10 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 90 جنيه إلى 200 جنيه، تبعاً للبيانات المعلن عنها من الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور للجملة.

كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي حيث سجل الكيلو ما بين 50 إلى 66 جنيهاً، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيهاً.

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