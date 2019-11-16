مصر الدولة رقم131 في قائمة الإنترنت الأرضي.. وسنغافورة هي الأسرع

Advertisements

شغلت مصر المركز الـ131 عالميًا بين 176 دولة في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلة 14.37 ميجابيت لكل ثانية.

وحسبما ذكرت بيانات موقع speed test بشأن قياس سرعة الإنترنت، بلغ المتوسط العالمي فى سرعة الدونلود 70.68 ميجابيت، وتحميل ورفع الملفات 38.23 ميجابيت.

وحازت سنغافورة على المركز الأول بمتوسط سرعة 194.09 ميجابيت، وتبعتها كوريا الجنوبية بـ165.82 ميجابيت، وفي المركز الثالث هونج كونج بـ159.96 ميجابيت، فيما جاءت رومانيا المركز الرابع بـ145.60 ميجابيت، أعقبتها لينتشاتن بـ 144.14 ميجابيت، وشغلت سويسرا المركز السادس 139.41 ميجابيت، تلتها تايوان بـ 132.57 ميجابيت، ثم آندورا بـ 132.40 ميجابيت، ثم المجر بـ130.24 ميجابيت، وفي المركز العاشر حلت أمريكا بـ129.65 ميجابيت، وإسرائيل بالمركز 34 بـ 82.31 ميجابيت.

وشغلت الإمارات المركز الأول على صعيد الدول العربية فكانت رقم 30 بـ89.30 ميجابيت، ثم جاءت فى المركز 42 قطر بـ69.39 ميجابيت، وحصدت الكويت المركز 55 بـ49.20 ميجابيت والسعودية في المركز 57 بـ 48.22 ميجابيت.

وشغلت الأردن المركز 60 بـ 43.13 ميجابيت، وسلطنة عمان في المركز 86 بـ 28.33 ميجابيت، تلتها البحرين فى المركز 89 بـ 26.40 ميجابيت.

واحتلت تركيا المركز 98 بـ 24.72 ميجابيت، والعراق في المركز 107 بـ 21.18 ميجابيت، وفلسطين في المركز 121 بـ 18.52 ميجابيت، وحصدت إيران المركز 133 بـ 13.96 ميجابيت، وجاءت ليبيا في المركز 148 بـ 11.02 ميجابيت.

3