“المصرية للاتصالات” تعلن شروط ومميزات المعاش المبكر

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بعد أيام قليلة من إعلان الشركة المصرية للاتصالات، انخفاض أرباحها بنسبة 8% عن نفس الفترة من العام السابق بسبب المعاشات، ينشر موقع “مصر 365” شروط ومميزات المعاش المبكر في الشركة.

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن فترة استرداد تكاليف البرنامج إلى عامين ونصف العام، موضحًا أن “المصرية للاتصالات” تصرف بموجب نظام المعاش المبكر الاختياري، مكافأة للعاملين الراغبين والمستوفين للشروط في إنهاء خدمتهم قبل السن القانونية للمعاش، جاء ذلك بعد أن وافق مجلس إدارتها على التطبيق بتاريخ 24 مارس 2019.

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وأوضح أن شروط نظام المعاش المبكر الاختياري، ألا تقل مدة الاشتراك في التأمينات عن 20 عاما، إلى جانب موافقة لجنة تخطيط القوى العاملة بالشركة وفقا لحاجة العمل وللشركة الحق في رفض الطلب المقدم، كما يعتبر طلب الاشتراك من العامل نهائيًا، ولا يجوز الرجوع فيه بانقضاء 7 أيام من تاريخ تقديمه.

اما عن مميزات نظام المعاش المبكر الاختياري، فهي صرف تعويض للمدة الباقية يمثل مجموع الرواتب المتبقية شاملة العلاوات الدورية، حتى سن المعاش القانونية محسوبا بالقيمة الحالية بنسبة مئوية محددة، وصرف تعويض بدلا من منحة الولاء والانتماء بقيمة 100 شهر على الراتب الأساسي فى 1 يناير 2015 مع زيادة 5% سنويا، وصرف تعويض عن المقابل النقدي لرصيد الأجازات طبقا للوائح المعمول بها، وصرف مبلغ 1500 شهريا لمدة ثلاث سنوات، أو حتي بلوغ سن الستين أيهما أقرب، بجانب التمتع بنظام العلاج الطبي للعاملين وأسرهم لمدة 3 سنوات، أو حتى بلوغ سن الستين أيهما أقرب، إضافة إلى التمتع بميزة خدمات الاتصالات للعاملين وأسرهم لمدة 3 سنوات أو حتى بلوغ سن الستين أيهما أقرب.

جدير بالذكر أن “المصرية للاتصالات” يعمل فيها نحو 50 ألف موظف، وتقدم للانضمام للبرنامج نحو 3 آلاف عامل تقريبا بتكلفة تتجاوز المليار جنيه .