“المالية”: نسعى لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وزيادة الأجور

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قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على استهداف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، في بيان عنه، أن الحكومة تسعى لأن تبني على ما تحقق من إنجازات العام المالي الماضي، بهدف استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغني بالوظائف، والذي يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة.

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وأشار إلى أهمية خفض عجز الموازنة ومعدل الدين إلى جانب استمرار تحقيق فائض أولى، الأمر الذي يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.

وطالب الوزير، بضرورة تأهيل كوادر الصف الثاني والصف الثالث لتولي المواقع القيادي، مؤكدًا أنه جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات في الوزارة، مضيفًا أنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإتاحة المجال للطاقات الشابة التي تمتلك أفكارًا خلاقة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، أعلنت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، أمس الأول، للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الرابعة خلال عام 2019، جاء ذلك بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وتتجه أسعار الفائدة من الاقتراب لمستوياتها قبل تعويم الجنيه.

جاء ذلك بعد أن خفض “المركزي”، أسعار الفائدة بنسبة 1.5% و1% خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية في 22 أغسطس و26 سبتمبر الماضيين، ليصل مجموع ما خفضه البنك في أسعار الفائدة خلال العام الحالي لـ4.5%، ولـ6.5% منذ بداية عام 2018 وحتى قرار اليوم.