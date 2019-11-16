ديسمبر المقبل.. مصر تستضيف المؤتمر المصرفي العربي

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أعلن اتحاد المصارف العربية، عن عقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 في القاهرة، خلال ديسمبر المقبل، تحت شعار “انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي”.

وحسبما ذكر الاتحاد في بيان عنه، سوف يحضور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وممثلو شركة ماستر كارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية، ومسؤولو الجهاز المصرفي المصري والعربي، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، آلية تقديم حزمة من الطروحات الحكومية لتنشيط سوق المال، وانعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، إلى جانب الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، وآفاق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية، وتعزيز الابتكارات الجديدة في الصناعة المصرفية.

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ومن المقرر أن يتناول المؤتمر انعكاسات الضغوطات التي تفرضها التشريعات الدولية على العمل المصرفي، وتطبيق التشريعات الدولية، والتعامل مع العقوبات، وتلبية متطلبات المصارف المراسلة، والمصارف بين الالتزام بالتشريعات والاستمرار في عملها التقليدي.