مواعيد تسليم “أراضي الإسكان المتميز” في مدينة بدر

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قال عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن وزارة الإسكان سوف تبدأ تسليم أراضي الإسكان المتميز في مدينة بدر، بالمجاورة الثامنة بالحي السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا في منطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها، بدءا من الغد الأحد 17 نوفمبر حتى الإثنين 6 يناير.

وأضاف مندور، في بيان عنه، أن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس، على حسب الأرقام والتوقيتات التالية: –

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القطع من 1: 20 يوم الأحد 17/11/2019.

القطع من 21: 40 يوم الإثنين 18/11/2019.

القطع من 41 : 60 يوم الثلاثاء 19/11/2019.

القطع من 61 : 80 يوم الأربعاء 20/11/2019.

القطع من 81 : 100 يوم الأحد 24/11/2019.

القطع من 101 : 120 يوم الإثنين 25/11/2019.

القطع من 121 : 140 يوم الثلاثاء 26/11/2019.

القطع من 141 : 160 يوم الأربعاء 27/11/2019.

القطع من 161 : 180 يوم الأحد 1/12/2019.

القطع من 181 : 200 يوم الإثنين 2/12/2019.

القطع من 201 : 220 يوم الثلاثاء 3/12/2019.

القطع من 221 : 240 يوم الأربعاء 4/12/2019.

القطع من 241 : 269 يوم الأحد 8/12/2019.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا في منطقة شمال الحديقة المركزية ستكون على النحو التالي: –

القطع من 103 : 120 يوم الإثنين 9/12/2019.

القطع من 121 : 140 يوم الثلاثاء 10/12/2019.

القطع من 141 : 160 يوم الأربعاء 11/12/2019.

القطع من 161 : 180 يوم الأحد 15/12/2019.

القطع من 181 : 200 يوم الإثنين 16/12/2019.

القطع من 201 : 220 يوم الثلاثاء 17/12/2019.

القطع من 221 : 240 يوم الأربعاء 18/12/2019.

القطع من 241 : 260 يوم الأحد 22/12/2019.

القطع من 261 : 280 يوم الإثنين 23/12/2019.

القطع من 281 : 312 يوم الثلاثاء 24/12/2019.

ومن المقرر أن تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019 حتى الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.