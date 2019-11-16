اجتماع عاجل لمسؤولي البنوك بشأن بحث تداعيات تخفيض “المركزي” للفائدة

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أكد مسؤولون عدد من البنوك، أن لجان الأصول والخصوم “الأليكو” في بنوك الأهلي المصري ومصر والعقاري المصري ومصر إيران والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان، ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، بشأن بحث موقف الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع، وذللك لمواكبة قرار البنك المركزي.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، أن لجنة إدارة الأصول والخصوم في البنك قررت تخفيض سعر الفائدة 1% علي شهادات الإدخار البلاتينية صاحبة العائد الثابت لأجل 3 سنوات، موضحًا أن الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت انخفضت بعد قرار اللجنة لـ13% سنويا بدلا من 14% على الشهادة صاحبة دورية العائد الشهرية، بينما تراجعت الفائدة على الشهادة ذات الدورية ربع السنوية إلى 13.25% سنويا بدلًا من 14.25%.

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وأعلن محمد الأتربي رئيس بنك مصر، عن قرار البنك بشأن خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.

وأوضح الأتربي، في تصريحات صحفية، أن الفائدة على الشهادة الادخارية تراجعت بذلك لـ 13% بدلًا من 14% سنويا، بدورية شهرية للعائد.

وقال إن قرار خفض الفائدة على الشهادة جاء خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك اليوم، عقب قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، موضحًا أن الفائدة على الشهادات ستطبق على العملاء الجدد من الأحد المقبل، مع تمتع العملاء القائمين بعائد الشهادات قبل الخفض حتى يحين أجل تجديدها، مشيرًا إلى أن الفائدة على الشهادات أو الودائع ذات العائد المتغير تراجعت 1% تلقائيًا لارتباطها بسعر البنك بالمركزي.

وكان قرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل سعر الفائدة 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.