وزير القوى العاملة يعلن عن فرص عمل تصل إلى 5500 جنيه شهريًا

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة قدمت 8254 فرصة عمل للذكور والإناث، بينها فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بداية من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وبأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات.

وحسبما ذكر سعفان، في بيانه عنه نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة “حياة كريمة”، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية 2019، بشأن رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن النشرة تهدف لعرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: “النشرة القومية للتشغيل”، لتوفير “حياة كريمة” مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

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وتابع الوزير، أن توفير فرص للعمل أحد أهم المحاور المهمة بشأن رفع اقتصاد الدولة والدفع بعجلة التنمية للأمام: “نسعى دايمًا من خلال توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص لإكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في المستقبل”.

جدير بالذكر أن فرص العمل المقدمة من وزارة القوى العاملة تشمل فني ميكانيكا معدات، وفني مخبوزات خبرة من 3 إلى 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفني تبريد وتكييف، وكهرباء كونترول، وفني سباكة ومشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات، وسائقين درجة أولى وثانية، وعدد من عمال إنتاج وخدمات، ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، وشيف مخبوزات، ومدير منتج طازج، ومشرف صيانة، ومشرف مخبوزات، وأفراد أمن، وخدمة عملاء اتصالات وفوري، وتفعيل خطوط، ودعم فني، ومدخل بيانات عبر الهاتف، ومبيعات، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.