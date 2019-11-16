“السياحة” تعلن عن موعد التشغيل الفعلي بـ”بوابة العمرة الإلكترونية”

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أعلنت وزارة السياحة، أن غدا الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، أول أيام التشغيل الفعلي لبوابة العمرة الإلكترونية، والتي كانت الوزارة أعلنت لعمل عليها من قبل، على أن تكون البوابة هي الوسيط الرسمي للتواصل مع شركات السياحة المقيدة رسميًا والمختصة في تنظيم رحلات العمرة، بهدف حماية المعتمرين من التعرض لمخاطر النصب أو الاستغلال.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا سابقًا، أهابت فيه بجميع المواطنين الراغبين في تأدية مناسك العمرة للموسم الجاري، التسجيل عبر بوابة العمرة المصرية الجديدة، لحجز رحلاتهم عبر شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة والمسجلة عبر البوابة، ودشنت حملة تحت شعار “عمرتك من هنا”، معربة عن تمنياتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمريين عبر البوابة الإلكترونية.

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وأكدت أن على المواطنين التأكد من تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيت السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة في المملكة العربية السعودية، من خلال إدخال البيانات الخاص للمواطن على البوابة، للحصول على رمز “الباركود” للسفر من المطارات والموانيء، مؤكدة على أن “الباركود” يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة في المملكة العربية السعودية، كما يتيح “الباركود” للجهات المسؤولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابععة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفوري لحل ايه مشاكل تواجهه.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، التي أطلقت الحملة أن البوابة الإلكترونية تعتبر المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، مشيرة إلى أنها تتضمن كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات لتوعية المواطنين وتعريفهم ببوابة العمرة المصرية الجديدة المقرر انطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن الهدف من إنشائها والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على “الباركود” الذي يضمن له صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السمسارة وضرورة السفر من خلال البوابة.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 1782 لسنه 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.