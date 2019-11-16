ارتفاع إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري لـ12.5 مليار دولار

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أعلنت وزارة المالية، ارتفاع حصيلة إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الماضي لـ12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% ما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود، التي تبذلها الدولة للنهوض في السياحة بمفهومها الشامل، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالي، تضمن في جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة إيرادات السياحة خلال العام المالي 2017/2018 بالعام المالي 2018/2019 مشيرة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط “الربع الأول والثاني والثالث” وليس العام المالي كاملا ما أظهر تراجعًا في الإيرادات السياحية عكس الواقع الذي أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.

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وأوضحت الوزارة أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة نطرًا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالي 2018/2019 ، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، مشيرًا إلى أن الوزارة إذ تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة، موضحة أنها تهتم بإظهار نتائج الجهود الحقيقية للنهوض بقطاع السياحة، كونه أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تسهم في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.