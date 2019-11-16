بانخفاض بلغ نحو 35 ألف جنيه.. تعرف على أسعار “كيا جراند سيراتو” الجديدة

Advertisements

أعلنت شركة EIT العالمية للتجارة والتوكيلات، الوكيل المعتمد لسيارات كيا الكورية في مصر، تخفيضات على أسعار سيارة جراند سيراتو موديل 2020 بما يتراوح بين 25.000 وحتى 35.000 جنيه.

وحسبما أعلن الوكيل المعتمد لكيا، يصل سعر كيا جراند سيراتو LX رسميا إلى 299.900 جنيه بدلًا من 334.900 بمعدل انخفاض يبلغ 35.000 جنيه، فيما يتراجع سعر الفئة EX الثانية من جراند سيراتو بقيمة 30.000 جنيه، ليصل سعرها رسميا إلى 329.900 جنيه مقارنة بـ359.900 قبل التخفيض، فيما انخفض سعر الـ”هاي لاين” بنسبة أقل بين فئات السيارة الأربعة فبلغ سعرها رسميا 359.900 جنيه بدلًا من 384.900 جنيه بما يعني تخفيض نحو 25.000 جنيه.

Advertisements

وجاء الفئة الرابعة Top Line بتخفيض كان الأعلى حيث بلغ 35.000 جنيه، ليهبط سعرها رسميًا 389.900 جنيه بدلًا من 424.900 جنيه.

جدير بالذكر أن جراند سيراتو التي تشبه بشكل كبير كيا Stinger-GT الرياضية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانًا ويرتبط بناقل حركة CVT من 6 سرعات والقادر على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير، فيماحازت مقصورة سيراتو في جيلها الثالث على تغييرات كبيرة، مع بداية من المقود الدائري الجديد ومرورًا بالكونسول الوسطي المزود بشاشة نظام ترفيهي 8 انش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ووصولًا إلى المقاعد المستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.

وعلى الرغم من الترفيه المتنوع ونظام الأمان المتطور التي تتمتعت بها سيارة كيا الجديدة، تبقى المساحة الإضافية التي حصلت عليها المقصورة بفضل زيادة طول السيارة الكلي بمقدار 92 مم أبرز ما يميزها عن سابقاتها.

وكانت كيا استخدمت في صناعة الهيكل الخارجي لسيارتها الجديدة خليط من الحديد المقوى الأمر الذي منحها صلابة وقدرة تحمل بنحو 16% عن جميع النسخ الأخرى التي سبقتها.