“التموين” تعلن تخفيض أسعار الزيت والأرز والسكر والدقيق

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار بعض السلع التموينية الأساسية سيتم تخفيضها بدءًا من أول ديسمبر المقبل، موضحًا أن السكر والزيت والأرز والدقيق سيشهد انخفاضا في السعر بشكل متوسط.

وأضاف المصيلحي، خلال احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم، أنه من المقرر تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه، بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه، بدلا من 9 جنيهات، مضيفًا أنه تم تحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات، بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، موضحًا أن صرف السلع بالأسعار المخفضة سوف يبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري على أن تصرف السلع بالمقررات التموينية لديسمبر المقبل.

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جدير بالذكر أن حاملو بطاقات الخبز المدعم يحصلوا على سلع غذائية وغير غذائية مجانية، مقابل ما يتم توفيره من الخبز المخصص لكل فرد، فى الشهر التالى من يوم 1 – 20 من كل شهر، فيم يحصل الفرد على 150 رغيفا كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف.

ويبلغ دعم الحكومة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة العامة لعام 2019/ 2020 ما يقرب من 89 مليار جنيه دعما موجها للبطاقات التموينية، بواقع 38 مليارا لمنظومة السلع التموينية، و51 مليارا لمنظومة الخبز المدعم، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن، يستفيدون من الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.