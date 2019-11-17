“المركزي للإحصاء”: تراجع صادرات مصر من السيارات بنحو 3%

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أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،وجود تراجع لقيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بما يعادل نحو %3 لتصل لـ45 مليونًا و981 ألفا و191 دولارًا، خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 47 مليونًا و237 ألفًا و436 دولارًا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج انضمام دولتي ألمانيا وغانا لقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، ليصل الإجمالى إلى21 دولة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، كما شغل قطاع الأتوبيسات المكانة الأكبر من إجمالي قيمة الصادرات، بنسبة %87.5 بواقع 316 مركبة، فيما حازت السيارات التجارية والفئات الأخرى حصة قدرها %12.7بإجمالي تصدير 46 وحدة.

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وحسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المملكة المتحدة جاءت في صدارة قائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، مسيطرة على حصة %43 بقيمة 20.5 مليون دولار، من إجمالي صادرات القطاع.

فيما حازت الكاميرون على المرتبة الثانية بعد أن شغلت حصة قدرها %12.4 بقيمة استيرادية 5.9 مليون دولار، خلال 8 أشهور الأولى من العام الجاري، فيما حازت فرنسا على المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة %11.9 بقيمة 5.6 مليون دولار، تبعتها المملكة العربية السعودية التي بلغت حصتها %7.3، بقيمة 3.5 مليون دولار، وتبعتها الفلبين في المرتبة الخامسة بقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة %4.7 بقيمة استيرادية 2.2 مليون دولار.

وشغلت النيجر المرتبة السادسة بحصة قدرها %4.3 مسجلة 2 مليون دولار، تبعتها دولة الإمارات العربية بحصة %4 بقيمة استيرادية 1.9 مليون دولار، فيما احتلت كوت ديفوارفي المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة %2.8 بقيمة 1.3 مليوندولار، تبعتها السنغال بحصة قدرها %1.9 بقيمة 926 ألف دولار، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعد أن اقتنصت حصة قدرها %1.5 مسجلة 732 ألف دولار، وخلفتها رواندا في المركز الحادي عشر بقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، بحصة %1 بقيمة 480 ألف دولار.

وفي ذات السياق قال إيهاب أبو العنين مدير التنمية والتطوير في رابطة مصنعي السيارات، إن أسباب انخفاض صادرات القطاع لانخفاض عدد الشركات التي تقوم بعمليات التوريدات للأسواق الخارجية، مضيفًا أن الاشتراطات التي تفرضها الشركات الأجنبية على المصانع المحلية من خلال نسب التصنيع المحلى وربطها بالمواصفات العالمية ومطابقة معايير الجودة، تعتبر إحدى العراقيل أمام المنتجين من القدرة على تسويق منتجاتهم.

جدير بالذكر أن مصر احتلت المرتبة 37 في قائمة الدول المصنعة للسيارات بمختلف أنواعها، بعد زيادة إنتاجها لـ71 ألفًا و400 وحدة خلال العام الماضي، طبقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات العالمية OICA.