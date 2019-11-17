“أرخصها الفيرنا”.. تعرف على سعر السيارات الكورية في مصر

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يفضل الكثير ف مصر شراء السيارات الكورية، الأمر الذي يدفعهم لمراقبة ومتابعة الأسعار عن كثب خاصة في ظل موجة تغيرات الأسعار التي ضربت السوق في الفترة الأخيرة، حيث تحظى العلامات التجارية الكورية بنحو 30% من السوق المصري، يرصد “مصر 365” أسعار السيارات الكورية في السوق خلال شهر نوفمبر الجاري:

بيكانتو 285000

كارينز 459000

بيجاس تبدأ من 239000 إلى 339000

كارنافال 1.650000

سيراتو تبدأ من 299000 إلى 389900

سييد تبدأ من 360000 إلى 405.000

سول تبدأ من 650000 إلى 850.000

سورنتو تبدأ من 650.000 إلى 850.000

سبورتاج تبدأ من 430.000 إلى 545.000

تيفولي تبدأ من 319.000 إلى 365.000

XLv تبدأ من320.000 إلى 385.000

فيرنا تبدأ من 192.000 إلى 224.000

أكسنت تبدأ من 262.000 إلى 349.000

إلنترا HD تبدأ من 248.900 إلى 277.000

جراند i10 تبدأ من 234.000 إلى 242.000

توسان تبدأ من 445.000 إلى 620.000

إلنترا AD تبدأ من 302.900 إلى 442.900

إلنترا HD تبدأ من 248.900 إلى 277.900

I10 تبدأ من 229.900 إلى 249.900

كريتا تبدأ من 340.000 إلى 415.000

سوناتا تبدأ من530.000 إلى 650.000

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع لقيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بما يعادل نحو %3 لتصل لـ45 مليونًا و981 ألفا و191 دولارًا، خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 47 مليونًا و237 ألفًا و436 دولارًا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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