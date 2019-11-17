“أرخصها الفيرنا”.. تعرف على سعر السيارات الكورية في مصر

يفضل الكثير ف مصر شراء السيارات الكورية، الأمر الذي يدفعهم لمراقبة ومتابعة الأسعار عن كثب خاصة في ظل موجة تغيرات الأسعار التي ضربت السوق في الفترة الأخيرة، حيث تحظى العلامات التجارية الكورية بنحو 30% من السوق المصري، يرصد “مصر 365” أسعار السيارات الكورية في السوق خلال شهر نوفمبر الجاري:
بيكانتو 285000
كارينز 459000
بيجاس تبدأ من 239000 إلى 339000
كارنافال 1.650000
سيراتو تبدأ من 299000 إلى 389900
سييد تبدأ من 360000 إلى 405.000
سول تبدأ من 650000 إلى 850.000
سورنتو تبدأ من 650.000 إلى 850.000
سبورتاج تبدأ من 430.000 إلى 545.000
تيفولي تبدأ من 319.000 إلى 365.000
XLv تبدأ من320.000 إلى 385.000
فيرنا تبدأ من 192.000 إلى 224.000
أكسنت تبدأ من 262.000 إلى 349.000
إلنترا HD تبدأ من 248.900 إلى 277.000
جراند i10 تبدأ من 234.000 إلى 242.000
توسان تبدأ من 445.000 إلى 620.000
إلنترا AD تبدأ من 302.900 إلى 442.900
إلنترا HD تبدأ من 248.900 إلى 277.900
I10 تبدأ من 229.900 إلى 249.900
كريتا تبدأ من 340.000 إلى 415.000
سوناتا تبدأ من530.000 إلى 650.000
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع لقيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بما يعادل نحو %3 لتصل لـ45 مليونًا و981 ألفا و191 دولارًا، خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 47 مليونًا و237 ألفًا و436 دولارًا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.