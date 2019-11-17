ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

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أعلنت البورصة المصرية، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 14551 نقطة، خلال التعاملات الصباحية في بداية الأسبوع.

وأظهرت المؤشرات تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

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وكانت مؤشرات البورصة، تراجعت بشكل جماعي خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب إلى جانب هبوط الأسهم العقارية صاحبة الأوزان النسبية، حيث انخفض مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 1.69%، ليصل لـ 14545 نقطة، وتبعه مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37% مسجلا 546 نقطة، وهبط مؤشر Egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.81% لـ 1447 نقطة.

وقال تقرير صادر عن البورصة، إن تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 9.3 مليار جنيه، ما يعادل 1.26% ليصل لمستوى 728.1 مليار جنيه، فيما قدم تقرير وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون، رؤية إيجابية تجاه السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق ما يزال في أعلى المستويات المطمئنة للتداول، الأمر الذي يدفع السوق لموجة جديدة من الصعود.

جدير بالذكر أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي خلال جلسة الخميس الماضي، نهاية تعاملات الأسبوع، وسط ضغط بيعي من قبل المستثمرين العرب والأجانب، حيث تراجع المؤشر الرئيسي 0.43% إلى مستوى 14545 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.24%، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 70 و6 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 76.2 مليون جنيه.