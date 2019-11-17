اليوم.. “الإسكان” تبدأ تسليم أراضي دمياط الجديدة المتميزة والأكثر تميزا

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قالت وزارة الإسكان، إنها ستبدأ تسليم أراضي “بيت الوطن” المتميزة والأكثر تميزًا، في مدينة دمياط الجديدة، بدءا من اليوم الأحد وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت الوزارة، في بيان عنها، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة سيبدأ تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، اليوم الأحد وحتى الإثنين 9 ديسمبر، وذلك في المنطقة الساحلية (أ، ب)، ومنطقة شمال الطريق الدولي الساحلى (غرب جامعة حورس)، ومنطقة الحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة الحديقة الدولية.

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وأوضح محمد السيد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (أ)، سيتم تسليم القطع أرقام، (5 – 13 – 26 – 29 – 31 – 54 – 56 – 57 – 59 – 75)، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع أرقام (85 – 86 – 88 – 97 – 98 – 128 – 139 – 170 – 192)، يوم الإثنين 18/11/2019.

وتابع أن قطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (ب)، سيتم تسليم القطع أرقام (16 – 35 – 43 – من 58 : 62 – 72 – 73)، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع أرقام (76 – 82 – 83 – 85 – 86 – 95 – 96 – 97 – 159)، يوم الأربعاء 20/11/2019.

وأضاف: سيتم بمنطقة شمال الدولي الساحلي، تسليم القطع أرقام (17 – 20 – 32 – 46 – 47 – 51 – 112 – 119 – 120 – 121 – 130)، يوم الخميس 21/11/2019، وتسليم القطع أرقام (138 – 139 – 141 – 145 – 170 – 208 – 221 – 228 – 236 – 248 – 249)، يوم الأحد 24/11/2019، وتسليم القطع أرقام (253 – 258 – 272 – 298 – 300 – 305 – 306 – 308 – 309 – 328 – 329)، يوم الإثنين 25/11/2019.

وذكر أنه سوف يتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (BB)، من 1 : 14، يوم الأحد 17/11/2019، ومن 15: 28، يوم الإثنين 18/11/2019، ومن 29 : 42، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 20/11/2019، ومن 57 : 70، يوم الخميس 21/11/2019، ومن 71 : 84، يوم الأحد 24/11/2019، ومن 85 : 98، يوم الإثنين 25/11/2019، ومن 99 : 112، يوم الثلاثاء 26/11/2019، ومن 113 : 126، يوم الأربعاء 27/11/2019، ومن 127 : 140، يوم الخميس 28/11/2019، ومن 141 : 154، يوم الأحد 1/12/2019، ومن 155 : 167، يوم الإثنين 2/12/2019، ومن 168 : 180، يوم الثلاثاء 3/12/2019.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (B)، أرقام (1 – 24 – 25 – 35 – 51 – 55 – 57 – 68 – 75 – 80 – 81 – 91)، يوم الأربعاء 4/12/2019، وتم تخصيص أيام الخميس 5/12/2019، والأحد 8/12/2019، والإثنين 9/12/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وبشأن قطع الأراضي الأكثر تميزا في منطقة الحديقة الدولية، قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب: سيتم تسليم القطع (من 1 : 5 – ومن 7 : 12 – ومن 14 : 18)، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع (من 19 : 21 – ومن 23 : 35)، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع (من 36 : 51)، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع (52 – 53 – ومن 55 : 62 – ومن 64 : 68)، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع (من 69 : 71 – ومن 73 : 81 – ومن 84 : 86)، يوم الخميس 21/11/2019، والقطع (من 87 : 101)، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع (من 102 : 116)، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع (من 118 : 120 – ومن 122 : 133)، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع (134 – 135 – ومن 137 : 149)، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع (من 150 : 164)، يوم الخميس 28/11/2019، والقطع (من 165 : 174 – ومن 176 : 180)، يوم الأحد 1/12/2019، وتم تخصيص أيام الخميس 5/12/2019، والأحد 8/12/2019، والإثنين 9/12/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​