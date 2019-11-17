“بدلا من 3 وصل لـ7 سنوات”.. “نيسان” تمد فترة ضمان سياراتها

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أعلن اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، موافقة شركة نيسان على مد فترة الضمان لتصل إلى 7 سنوات بدلا من 3، بناء على توجيهات الجهاز بشأن ضرورة مد فترة الضمان للسيارات “جوك – تيدا – سنترا – قشقاي” عن موديلات 2014- 2015- 2016 لتكون 7 سنوات أو 150.000 كم، بدلا من 3 سنوات أو 100.000 كم، وذلك في خطوة مهمة تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين.

وأوضح عبدالمعطي، في بيان عنه، أن ذلك القرار يأتي في إطار حرص الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المستهلكين، وتعويضهم عن أي انتقاص من تلك الحقوق والتفاعل مع شكواهم، إلى جانب العمل على التجاوب معها في إطار من السهولة واليسر.

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وأكد استجابة شركة نيسان بشأن تنفيذ قرار الجهاز، والإعلان عن ذلك بشكل رسمي في الصحف القومية، على أن يشمل الضمان التصليح على نفقة الشركة حتى تتحقق الاستفادة لكافة المستهلكين مالكي السيارات من تلك الموديلات.

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