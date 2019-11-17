“أرامكو” تحدد نطاقا سعريا لإدراجها في أسواق المال

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأوضحت “أرامكو”، اليوم، أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

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وحددت شركة أرامكو السعودية للنفط، نطاقًا سعريًا لأسهمها التي تطرحها في البورصة السعودية “تداول” بين 30 و32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وحسبما ذكرت وكالة “رويترز” فأن وضع سعر استرشادي بهذه القيمة لأسهم أرامكو يعني أن تقييم الطرح الأولى يصل إلى إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وقد تتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

وتسيطر أرامكو على حوالي 10% من إمدادات النفط في العالم وهي الشركة الأكبر والأعلى ربحية في العالم.