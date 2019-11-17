“المركزي للإحصاء”: انخفاض نحو 26% في الميزان التجاري

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أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.51 مليــار دولار، خلال يوليو 2019، مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، محققة انخفاض نسبته 25.8%.

وأوضح التقرير، في بيان عن الجهاز، أن قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019، ارتفعت مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها “ملابس جاهزة بنسبة 1.1%، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 1.9%، فواكه طازجة بنسبة 23.3%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5 %، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2%.

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فيما هبطت قيمة الصادرات بنسبة 3.0% حيـث بلغـت 1.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 2.03 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: “أسمدة بنسبة 21.0%، بتـرول خام بنسبة 18.3%، منتجات البترول بنسبة 49.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.8 %”.

بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 19.0%، حيث بلغت 5.48 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2019، مقابل 6.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: “مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.8%، منتجات البترول بنسبة 33.3%، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 17.3%، قمح بنسبة 2.9%.

فيما شهدت قيمة واردات بعض السلع ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: “مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.5%، لحوم بنسبة 33.0%، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 19.6%، خامات الحديد ومراكزاتها بنسبة 18.4%.