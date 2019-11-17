“الإنتاج الحربي”: نسعى لتعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية

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أعرب اللواء طارق بكر ممثل وزارة الإنتاج الحربي، عن سعي الوزارة بشأن تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، ووذلك في ضوء توجهات الدولة، ومن المستهدف جعل مصر مركزًا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية بحلول عام 2040.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي اليوم الأحد، لبحث التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية في مصر.

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وأكد بكر، خلال الاجتماع، أنه تم وضع استراتيجية تصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية في مصر لتكون في طليعة المصنعين لهذه المركبات بالخريطة العالمية، بل نسعى جاهدين لتكون القاهرة مركزا إقليميا، مضيفًا أنه من المستهدف أن تبلغ نسبة امتلاك مصر تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية نحو 65% بنهاية عام 2030.​

وكانت وزارة الإنتاج الحربي، قدمت عرضا لعدد من السيارات الكهربائية، والتي من المقرر العمل على تنفيذها من خلال التعاون مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية. وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة جاء على هامش احتفالية التعاون مع أحد الشركات الصينية من أجل تصنيع عدد من الأتوبيسات الكهربائية. وتتكون السيارات الكهربائية الجديدة التي من المقرر طرحها في سوق السيارات المصرية من سيارة تحتوي على 4 كراسي، وسيارة أخرى تتكون من 3 كراسي.