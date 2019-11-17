وكيل “لادا” في مصر: ليس لدينا أي نية لطرح “لادا نيفا” في السوق

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أعلن عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة لادا الروسية في مصر، أن الشركة لا تعتزم طرح السيارة “نيفا” في السوق المصري في الوقت الحالي، موضحًا أن “نيفا” ستواجه صعوبة في المنافسة بالسوق المحلي لعدة أسباب أبرزها سعة محركها الذي يصل إلى 1700 سي سي ما يفرض عليها رسوما جمركية تقدر بـ135%.

وأكد سليمان، في كلمته على هامش حفل تقدم السيارة لادا جرانتا Facelift سيدان الجديدة، أن “لادا نيفا” التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات يقابلها في مصر سيارات صينية عديدة تنتمي لنفس الفئة وتتميز بالعديد من المواصفات الفنية وبأسعار تقل عن المقدر تثمين نيفا بها، ما يزيد من صعوبة المنافسة، متوقعًا أن يشهد السوق المصري تواجد “لادا نيفا” في جيلها الجديد كليًا، والذي تعتزم “أفتوفاز” المالكة لعلامة لادا التجارية البدء في طرحه في روسيا وعدد من الأسواق الأوروبية والعالمية بحلول عام 2022.

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جدير بالذكر أن “لادا نيفا” بنسختها الحالية تتميز بهيكل قوى قادر على مواجهه الصدمات والتضاريس المختلفة، ومحركها المكون من 4 سلندرات ينتج قوة 90 حصان وتصل سرعته القصوى 100 كم/س، كما أنها مزودة بالعديد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، أما عيوبها الأساسية وفقًا لخبراء والتي قد تزيد من صعوبة تقدمها في السوق المصري فتتمثل في كونها SUV ثنائية الأبواب الأمر الذي يحد من استخدامها كسيارة عائلية، فضلًا عن سعة محركها الكبير الذي يستهلك المزيد من الوقود في الوقت الذي تتجه الشركات العالمية لإنتاج محركات ذو قوة عالية بسعات صغيرة.

كانت لادا كشفت عن السيارة “Vision” الاختبارية بصفتها جيلا جديدا من “لادا – نيفا” لأول مرة، خلال مشاركتها بمعرض موسكو للسيارات 2018، وأثارت حينها اهتمام الخبراء الأوروبيين والجمهور، إلا أن مسئولين في شركة “أفتوفاز” أعلنوا آنذاك أن المظهر الخارجي لرباعية الدفع التي ستنتج على دفعات بشكل تجاري، سيختلف عما تم الكشف عنه في معرض موسكو.

جدير بالذكر أن لادا تتواجد في السوق المصري بسيارة واحدة هي “جرانتا” سيدان التي أعلن الوكيل المحلي عن نسختها الأحدث قبل أيام، وباتت تتوفر بسعتين من المحركات وخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي بسعر 158.000 جنيه والثاني أوتوماتيك بـ178.000 جنيه.