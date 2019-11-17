“بلتون”: استقرار أسعار الوقود خلال العام المقبل

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أعلن بنك استثمار بلتون، عن توقعه بشأن استقرار أسعار الوقود في مصر طوال العام المقبل، مع استمرار أسعار البترول العالمية عند معدلاتها الحالية وانخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بلتون، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة إطلاق تقرير الشركة السنوي عن الاقتصاد المصري، أن أسعار البترول لا تزال أقل من توقعات الحكومة في الموازنة الحالية المقدرة بـ 67 دولارًا البرميل، وكذلك توقعات بلتون عند 68 دولارًا للبرميل، قائلة: “نتوقع تثبيت أسعار الوقود مع كل مراجعة كل 3 أشهر خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار البترول العالمية”.

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وكات مصر طبقت آلية التسعير التلقائي على بنزين 95،مع بداية العام الجاري، ثم بدأت تطبيق الآلية على معظم المواد البترولية في منتصف العام.

جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية، توقعت أن يتباطئ الطلب العالمي على النفط بحلول 2025، إلى جانب تحسن كفاءة الوقود وزيادة الاعتماد على النماذج الكهربية.

وأوضح التقرير السنوي للوكالة الدولية، اليوم، أن الطلب على النفط سيتزايد بحوالي مليون برميل يومياً في المتوسط بشكل سنوي حتى عام 2025، بما يصل إلى نحو 0.1 مليون برميل يومياً سنوياً في المتوسط حتى يصل إلى 106 مليون برميل يومياً في عام 2040.

وأضافت الوكالة، أن التباطؤ الفعلي سيبدأ بعد 2025 لكن هذا الأمر لا يؤدي لقمة نهائية في استخدام النفط، مستشهدة بزيادة الطلب من قطاعات الشاحنات والسفن والطائرات والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن استخدام النفط في سيارات الركاب يعتقد أنه سوف يصل إلى ذروته في أواخر عام 2020 مع تحول السائقين نحو السيارات الكهربية.

وقدرت وكالة الطاقة أن نحو 330 مليون سيارة كهربية سوف تستخدم بحلول عام 2040، وهو أعلى من تقديرات العام الماضي والبالغة 300 مليون مركب، موضحة أن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط ستأتي من الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج في العالم حاليا إضافة إلى العراق والبرازيل.