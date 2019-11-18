“كلاهما مُر”.. “كريم” تمنح حاملي أسهمها خيارين بعد استحواذ “أوبر” عليها

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أعلنت شركة كريم للنقل التشاركي، موظفيها السابقين من حاملي أسهم الشركة، بأن أمامهم خيارين أولهما أنهم سيفقدون 25% من قيمة الأسهم الخاصة بهم إذا قرروا صرفها عند إتمام صفقة استحواذ “أوبر” على كريم والتي من المتوقع أن تتم في الربع الأول من 2020، على أن يستلموا النسبة الباقية من الأسهم التي يملكها والتي تبلغ 25% خلال 30 شهرًا بعد إتمام الاتفاق.

وتابعت الشركة، خلال البريد الإلكتروني الذي أرسلته “كريم” لموظفيها، أن الخيار الثاني أن يفقد المساهم نحو 25% من قيمة الأسهم على أن يتسلمها دفعة واحدة عند اتمام بيع الشركة، على أن تصل قيمة السهم الواحد إلى نحو 51.8 دولار، على أن يكون ذلك الخيار هو المتاح حال عدم إبلاغ المساهم برده على الشركة خلال أسبوعين من الرسالة.

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وكانت شركة “أوبر” للنقل التشاركي، أعلنت استحوذها على شركة “كريم” مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة، موضحة أن مبلغ الـ 3.1 مليار دولار يتكون من 1.7 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.