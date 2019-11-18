براتب يصل إلى 21 ألف جنيه.. “القوى العاملة” تستقدم عمالة للبنان

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وافقت وزارة القوى العاملة متمثلة في مكتبها العمالي بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، على 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سوف يستكمل استقدامهم لاحقًا لإحدى شركات المقاولات اللبنانية.

وأوضح الوزير في بيان عنه أنه تلقى تقريرًا بشأن استقدام عمالة مصرية، من خلال المستشار العمالي في لبنان عادل داود، موضحًا أن رواتب العمالة المصرية ستتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولار شهريًا، بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغيرها.

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وأشار إلأى أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أي تكاليف مادية بما في ذلك نسبة 2% من إجمالي راتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.​

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كانت أعلنت عن 8254 فرصة عمل للذكور والإناث، بينها فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بداية من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وبأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات.