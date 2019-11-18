استقرار سعر الجنيه أمام الدولار مع بداية تعاملات اليوم

Advertisements

حافظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على استقراره مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس، في 10 بنوك بينهم: بنك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والإسكان والتعمير، الذي بلغ سعره فيهم أمام الدولار إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

فيما ارتفع قرش واحد في بنك كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والبركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

Advertisements

وانخفض سعر العملة الأمريكية، في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

ورغم ارتفاعه بقرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، إلا أنه لايزال يحافظ على سعره فيهم منذ الأمس.

وكانت 5 بنوك خفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بقيم تتراوح بين قرشين إلى قرش واحد، وهي البركة بقيمة (قرشين) وكريدي أجريكول بقيمة (قرشين) وعودة بقيمة (قرشين) وقناة السويس بقيمة (قرشين) ومصر إيران للتنمية بقيمة (قرش)، فيما رفع البنك المصري الخليجي سعر الدولار قرشين ورفع البنك الأهلي الكويتي أسعار الدولار قرشين.

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لما قالته “رويترز”، التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.