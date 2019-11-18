انخفاض أسعار الذهب عالميا إثر المحادثات الأمريكية الصينية

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم، في ظل تنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة الأميركية الصينية، جاء ذلك إثر تقرير عن “محادثات بناءة” مطلع الأسبوع، في حين حد انخفاض الدولار من خسائر المعدن.

وهبط سعر الذهب لحوالي 0.1 بالمئة إلى 1466.09 دولار للأونصة، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 % أيضاً إلى 1466.40دولار.

وحسبما ذكرت “سكاي نيوز”، كانت وكالة “شينخوا” الصينية، قالت إن واشنطن وبكين أجرتا اتصالا هاتفيا رفيع المستوى، السبت الماضي، بحثا فيه الجانبان القضايا المحورية لدى كل منهما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق تجارة مبدئي.

وقالت مارغريت يانغ يان، محللة السوق لـ”دى سي.إم.سي ماركتس”، إن تحسن المعنويات حيال المخاطرة في أنحاء آسيا وتفاؤل المستثمرين الحذر بشأن المضي في اتفاق المرحلة واحد قبل عيد الميلاد، يضغطان على أسعار الذهب، موضحة أن تراجع الدولار حد من انخفاض المعدن.

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جدير بالذكر أن الأسواق الآسيوية ارتفعت بعد أن فاجأت بكين الأسواق بخفض سعر فائدة رئيسي للمرة الأولى منذ 2015، مما أثار تكهنات بأن بعض التحفيز قد يكون في الطريق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين0.2 بالمئة، مسجلا 890.89 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1722 دولارا للأوقية.