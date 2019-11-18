اعتبارا من اليوم.. زيادة في سعر “حديد الجارحي” بنحو 400 جنيه في الطن

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قال خالد الدجوي رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، إن شركة حديد الجارحي قررت زيادة أسعارها بقيمة 400 جنيه في الطن، وذلك اعتبارا من اليوم، موضحًا أن الشركة أبلغت وكلائها بزيادة سعر طن حديد التسليح إلى 10 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 9600 جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية، أن سبب الزيادة هو ارتفاع أسعار خامات البليت عالميا، ما جعل المخزون يقل بالمصانع، متوقعًا زيادات أخرى في باقي مصانع الحديد، مع زيادة أسعار الخامات في الأيام الماضية.

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وكانت أسعار حديد التسليح انخفضت لأقل من 10 آلاف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي، جاء ذلك بعد أن خفضت شركة الجارحي للحديد والصلب، أسعار الحديد، منذ نحو 3 أسابيع بنحو 800 جنيه في طن الأطوال مع إلغاء الحوافز الخاصة بالتعامل مع التجار، ليسجل 9600 جنيه للطن أطوال تسليم أرض المصنع، فيما تجاوز سعر “حديد عز” للمستهلك نحو 10400 ألف جنيه، مشمول بضريبة القيمة المضافة و”نولون” الننقل.