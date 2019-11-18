“السياحة”: اشغالات الفنادق لقضاء “الكريسماس” بلغت 75% في البحر الأحمر

أعلن عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق في وزارة السياحة، أن معدل اشغالات الفنادق في منطقة البحر الأحمر بلغ 75% حاليا، بزيادة نحو 10% عن العام السابق الذي بلغت فيه نحو 65%.
وأضاف العاصي، في بيان عنه، أن زيادة نسبة الاشغالات في المنطقة التي تزيد طاقتها الفندقية عن 65 ألف غرفة، بين 80 و85% في ديسمبر المقبل، وذلك لقضاء عطلات عيد الميلاد.
جدير بالذكر أن “رويترز” ذكرت من خلال وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون سائح في السنة المالية 2019 – 2020، بزيادة نحو 11% عن السنة السابقة، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة من 113 مليون ليلة قبل عام.
فيما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في 2018 – 2019 إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017 – 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأعلنت وزارة المالية، ارتفاع حصيلة إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الماضي لـ12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% ما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود، التي تبذلها الدولة للنهوض في السياحة بمفهومها الشامل، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.