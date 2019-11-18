السفير الأمريكي: مصر شريك هام في المنطقة العربية.. واقتصادها واعد

Advertisements

قال السفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، إن مصر شريك مهم في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنها مستمرة في زيادة وتوطيد العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف كوهين، في كلمته خلال افتتاح في منتدى مستقبل الرخاء الأمريكي المصري، أن الاقتصاد المصري واعد، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الجيد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تنمية الشراكات مع مصر وفتح سوق مشتركة بين البلدين.

Advertisements

وأشار السفير الأمريكي، إلى أنه وصل إلى القاهرة أمس بعد أن اعتمدت أوراقه للعمل في مصر، لذا من الصعب الحديث في الشأن المصري.

وكان جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد وصل لمصر، أمس، وقدّم أورق اعتماده لوزارة الخارجية المصرية، بعدما أدى القسم ليكون مفوضا فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.

وشغل كوهين عدة مناصب بينها مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كما شغل مناصب في وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية واليورو آسيوية، وكذلك مناصب بالسفارات الأمريكية في العراق وفرنسا وقبرص وإيطاليا.

وحضر المنتدى مجموعة من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وطارق الملا وزير البترول.