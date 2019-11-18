“ريدكون” تعلن موعد الانتهاء من أكبر برج في العلمين الجديدة

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أعلن المهندس أمل عبدالواحد العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، قرب إنهاء الأعمال المتعلقة بظهور الهيكل الخارجي لأكبر برج في مدينة العلمين الجديدة بحلول نهاية 2020، وذلك وفقا للمخطط الزمني المستهدف لتنفيذ الأبراج الكبرى في المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف عبدالواحد، في بيان عنه، أن الشركة انتهت من الحصول على الخطاب الخاص بشأن إسناد تنفيذ أعمال التشطيبات المتكاملة لأكبر برج في مدينة العلمين، موضحًا أن تكلفة أعمال التشطيبات تقدر بـ800 مليون جنيه، كما أن معدلات التنفيذ فى الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني للبرج تسير بنسب جيدة تتوافق مع المخطط الزمنى المستهدف لإنجاز المشروع، حيث يجرى خلال الفترة الحالية العمل فى الطابق الـ18 للبرج، ومن المستهدف أن تبدأ الشركة في تنفيذ أعمال الشطيبات خلال الفترة المقبلة.

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وأكد أنه تم إسناد حزمة جيدة من الأعمال فى المشروعات القومية الكبرى في الدولة، حيث تنفذ الشركة أعمالا متميزة بداخل مدينة العلمين الجديدة التي تشمل إنشاء أكبر برج بالمدينة بارتفاع 43 طابقا، إلى جانب تنفيذ أعمال التشطيبات الخاصة بالمرحلة الثانية للمنطقة الترفيهية.

وأوضح أن الخطة تشمل أعمال المباني والتشطيبات وأعمال الإلكتروميكانيكال وترفيق الموقع العام للمنطقة الشاطئية على مسطح 62.130 ألف متر مربع، والمشاركة فى إنشاء جامعة العلمين الدولية، وذلك بخلاف الأعمال التى حصلت عليها الشركة بمنطقة النهر الأخضر فى العاصمة الإدارية وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو بجانب عدد من شركات المقاولات الكبرى.