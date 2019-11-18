لأول مرة.. “الإمارات أبو ظبي” يطلق بطاقة عالمية جديدة لكبار العملاء

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني في مصر، البطاقة العالمية Mastercard World Switch Cardلأول مرة بالشرق الأوسط للعملاء، والتي تتسم بمزايا أكبر من البطاقات الائتمانية البلاتينية Platinum MasterCard، وذلك لكبار العملاء.

وأعلن البنك عن الخدمة الجديدة خلال الحفل الذي أقامه في القاهرة بحضور كبار العملاء من مصر والامارات وقيادات المجموعة ونخبة من الفنانين والشخصيات البارزة والمؤثرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

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وأوضح البنك، في بيان عنه ، أنه يسعى لتقديم هذه البطاقات الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية المتميزة وكبار العملاء من الشركات، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للحصول على البطاقات الجديدة يبلغ نحو 100 الف جنيه، كما تمنح البطاقة أعلى معدل تراكمي لنقاط المكافأت.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني في مصر، أول بنك يقدم تقنية حصرية جديدة مرتبطة بالبطاقة العالمية، حيث سيتمكن العميل من ربط كلا الحسابين على بطاقة واحدة وهما حساب المدين الخصم من الودائع، وحساب الائتمان، ويمكن للعميل اختيار المضي في عملية الدفع من حساب الخصم الخاص به أو حسابه عن طريق الضغط على اختيار التبديل لتحديد التطبيق، على أن يقوم البنك بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة التي يتم طرحها في السوق المصرية لأول مرة.

ومن المقرر أن تساهم تلك التقنية المتقدمة الجديدة في تسهيل عملية الدفع تشجيع العميل على استخدام البطاقات البلاستيكية للبنك لأنها تمنحهم الاختيار الأفضل لإجراء عملية الدفع سواء عن طريق حساب الخصم أو الائتمان من خلال بطاقة واحدة.

وفي ذات السياق قال محمد زقوت رئيس قسم البيع بالتجزئة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك حرص على تقديم أحدث وأفضل الخدمات المتطورة لعملائه، لذلك أطلق البطاقة العالمية Mastercard World Switch Card لأول مرة في الشرق الأوسط والتي تتميز بتكنولوجيا “سويتش” التي تجمع بين بطاقتي الخصم الفوري و الائتمان في بطاقة واحدة عن طريق الضغط على الزر المدمج في البطاقة.

وأوضح زقوت، أن البطاقة الجديدة تمنح العميل باقة من المميزات المصممة خصيصا لراحة العملاء المميزين ومن بينها خدمة Concierge داخل وخارج مصر، إضافة إلى مزايا السفر وأسلوب الحياة والتأمين مثل خدمات “مرحبا” للاستقبال وإنهاء الإجراءات في مطار دبي، وإمكانية دخول صالة كبار الزوار فى أكثر من دولة من 450 مدينة.

وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر أن “ماستركارد” تحرص على تقديم أحدث حلول الدفع الإلكترونية والرقمية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن البطاقة تعتمد على تكنولوجيا متطورة مكنتنا من الجمع بين بطاقتي الائتمان والخصم المباشر في بطاقة واحدة والتحويل بينهما بسهوله بالغة. وتتيح بطاقةWorld Switch الجديدة مزايا أكثر لحامليها، حيث تمنحهم المزيد من المرونة والرفاهية، مثل خدمة Concierge داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى مزايا السفر والتأمين وخدمات الاستقبال.

وأوضح أنها تتيح لحامليها إنهاء إجراءات السفر ودخول 900 صالة كبار الزوار في المطارات في 450 مدينة حول العالم، كما أنها تتيح لحامليها إمكانية الاستفادة من عروض وخصومات خاصة وحصرية لدى العديد من التجار في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تساهم هذه التقنية المتقدمة في تسهيل عمليات الدفع عن طريق استخدام البطاقات البلاستيكية، التي تمنح العميل حرية الاختيار لإجراء عملية الدفع سواء عن طريق الخصم المباشر من الحساب او عن طريق الائتمان.