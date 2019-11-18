وزير الكهرباء يشدد على تعميم برنامج “القراءة الموحدة: “اللي هيعمل غلطة هيترفد”

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أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تستهدف تعميم برنامج القراءات الموحدة الذي يسهل تسجيل القراءات بدقة عالية من أجل الوصول لفاتورة سليمة على مستوى الجمهورية بحلول أبريل المقبل.

وأوضح شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم، بشأن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، أن منظومة تسجيل القراءات الموحدة بدأت تطبيقها بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات، التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل.

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وأضاف أن البرنامج سوف يتصدى لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة، التي يشكو منها المواطنون بشكل كبير، مشددا على الرقابة العالية والدقيقة تجاه الموظفين: “التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات”.

وأشار إلى أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ 77 مقابل المركز 145 عام 2015، موضحًا أن أحد الأسباب التي لعبت دورا هاما في تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.