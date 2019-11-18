زواج وتعليم وسيارة.. تعرف على أنوع القروض الشخصية

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تتنوع القروض فيما بينها بين قروض شخصية وقروض تمويل شراء السيارة وقروض الطلاب، فإذا كنت ترغب في اقتراض المال لغرض معين، يستعرض لك موقع “مصر 365” أنواع القروض المختلفة التي يمكنك الاختيار فيما بينها:

القرض الشخصي

يعتبر القرض الشخصي من أفضل قروض الأموال التي يمكن أن تتناسب مع احتياجاتك، حيث يمكنك الاستعانة بالقرض لتحمل تكلفة العطلة النهائية، أو إذا كنت ترغب في إحداث بعض التغييرات في المنزل والتي تزيد الحاجة إليها.

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ويقوم البنك بمنح القرض الشخصي لعملائه بعد تحديد شروط القرض ومبلغ القرض وسعر الفائدة والسداد الشهري ومدة القرض، وذلك استنادًا على معلومات العميل ومتطلباته الشخصية.

قرض المنازل

في حال رغبتك في شراء منزل جديد أو بناء منزلك الأول أو عقار إضافي آخر، تستطيع أن تحصل على قرض السكن لتأمين تمويل منزلك، حيث يعتمد مبلغ الاقتراض على الدخل والنفقات الشهرية.

قرض الإسكان المدعوم من المعاش

يعتبر القرض الإسكاني الذي تدعمه المعاشات التقاعدية صورة أخرى من أشكال تمويل الإسكان، ويتم تأمين القرض الخاص بك من خلال توفير المدخرات التقاعدين بدلًا من السند، وعادة ما يجرى تمكين الأقساط الشهرية بواسطة صاحب العمل الخاص بالعميل عن طريق الراتب الشهري.

قرض السيارات / تمويل السيارات

إذا كنت ترغب في شراء سيارة، فبعد البحث والعثور على السيارة التي تناسبك واختيار التمويل الخاص بك، سيصبح أمامك ما يزيد على 12 شهرًا إلى 5 سنوات أو أكثر من ذلك لتقوم بسداد القرض.

قروض الطلاب

إذا كنت ترغب في تحقيق أهداف حياتك المهنية، يمكنك الاستعانة بقرض الطلاب الذي يغطي تكاليفك التعليمية، ويوفر لك راحة معرفة الأموال المتاحة لجميع أحلامك الدراسية.

وعلى اختلاف القروض التي تهتم بها، يجب أن تأخذ في اعتبارك أن تقوم بسداد القرض الخاص بك في أقرب وقت، حتى تتفادى معدلات الفائدة المبالغ فيها والسداد الشهري.

قرض الزواج

قامت بعض البنوك بالسوق المصرفي المصري باستحداث قرض جديد أطلق عليه قرض الزواج، ففي حال كنت مقبلًا على الزواج، وتقلق بشأن نفقات الزفاف، يمكنك التوجه إلى البنوك التي تقدم هذا القرض وتتقدم بطلب بعد معرفة الشروط وطريقة السداد.

وينصح بسرعة سداد قرض الزواج بعد إتمام الزفاف بفترة قصيرة، لتجنب تراكم الأقسام المتفق عليها مع البنك.

قرض المشروع

في حال كنت ترغب في تأسيس مشروعك الخاص، فيمكنك من خلال قرض المشروع أن تقوم بتأمين احتياجات، حيث يعتمد مبلغ مشروعك على دراسة الجدوى ونفقات المشروع والأرباح.