“بنك ناصر” يبقي على 16% فائدة “رد الجميل”.. تعرف على شروطها ومميزاتها

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حافظ بنك ناصر على سعر فائدة وديعة “رد الجميل” المخصصة لكبار السن، وذلك برغم قرار البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة، الخميس الماضي، إلا أن البنك قرر الاستمرار في تقديم فائدة بلغت 16% على قيمة الوديعة.

يستعرض “مصر 365” أهم شروط ومميزات وديعة “رد الجميل” : –

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– مدة الوديعة سنه تبدأ من تاريخ الإيداع.

– قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفتها حتى مليون جنيه.

– سن العميل 65 عامًا فأكثر.

– عائد نصف سنوى 15.5%.

– يمنح عائد سنوي 16%.

– عائد ربع سنوى 15.25%.

– عائد شهرى 15%.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.