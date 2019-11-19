وكيل “لادا” المعتمد يبحث تجميع “فيستا” محليا

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تبحث شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، الوكلاء المعتمدون لسيارات “لادا” و”بي واي دي”، مفاوضات مع شركة أوتوفاز، المالكة للعلامة التجارية الروسية “لادا”، بشأن لبحث إمكانية تجميع موديل جديد بخلاف جرانتا، ضمن خطة الشركة العالمية للتوسع في السوق المحلية.

وأوضح مسؤول في شركة أوتوفاز، أن المفاوضات تسير في اتجاه الدفع بطراز فيستا لإنتاجها عبر خطوط إنتاج مصانع الأمل في العاشر من رمضان، متوقعًا بدء عمليات تصنيعها منتصف 2021، مضيفًا أن خطط التجميع المحلي تستغرق ما بين عام وعام ونصف، حتى تتمكن الشركة من ضخ الاستثمارات اللازمة وتأهيل خطوط الإنتاج، لتجميع السيارة الجديدة.

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ووضح أن اعتماد “الأمل” لتجميع وتصنيع السيارات على تجميع موديلاتها، من “لادا” و”بي واي دي” كبديل عن الاستيراد، يأتى فى ضوء القرارات الأخيرة المتعلقة بإعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية، وبالتالى فإن الاعتماد على الاستيراد سيصعب عمليات تسويقها فى ظل المنافسة السعرية الحالية.

وأوضح أن اختيار “فيستا” يأتي ضمن مساعي الأمل بشأن تعزيز حصتها السوقية في شريحة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، والتى تُمثل ما يقرب من %60 من إجمالى مبيعات السيارات إلى جانب إمكانية تقديم موديلات النقل الخفيف التابعة لـ”أوتوفاز”، موضحا أن الشركة الأم العالمية لديها تطلعات لزيادة أعمالها في السوق المحلية، إلا أن تقديم موديلات تتبع فئة الشاحنات مرهون فى المقام الأول بوجود طلب حقيقى عليها.

فيما نفى المصدر، إمكانية خوض “أوتوفاز” مجال صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم وجود طلب حقيقي عليها في روسيا، بصفتها الدولة الأم الحاضنة للعلامة التجارية لادا.

جدير بالذكر أن “الأمل” قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن تقديم لادا جرانتا Face Lift بخيارين من نواقل الحركة، المانيوال، والأوتوماتيك، مستهدفة تسويق ما يقرب من 5 آلاف وحدة، منها خلال العام الأول من تقديمها، وتعتبر لادا جرانتا أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر حاليا.