بنك استثمار بلتون يصدر تقريره السنوي عن الاقتصاد في مصر 2020

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أصدر بنك استثمار بلتون، تقريره السنوي عن الاقتصاد المصري، مؤخرا، وتضمن التقرير توقعات بشأن عدد من المؤشرات خلال العام المقبل، يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقع البنك في تقريره، استقرار الدولار عند 16 جنيها في عام 2020، فيرى البنك أن قوة الجنية، ستكون نقطة انطلاق الاقتصاد المصري في العام المقبل، وجاءت أبرز توقعات بنك استثمار بلتون للعام المقبل 2020، كالتالي:

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– خفض البنك المركزي الفائدة، لتكون 3%، خلال عام 2020.

– استمرار تدفق استثمارات الأجانب بأدوات الدين، رغم هبوط الفائدة.

– يصل متوسط معدل التضخم 9,6 خلال عام 2020.

– تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز في عام 2020.

– انخفاض أسعار البترول العالمية، وتراجع الدولار أمام الجنية.

– ارتفاع ايرادات السياحة إلى 14,5 مليار دولار في العام المالي الحالي.

– ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115 مليار دولار بنهاية عام 2020.

– ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 119 مليار دولار بنهاية 2021.

– انخفاض عجز الحساب الجاري بمليار دولار، في عام 2019/2020.

– تحسن الميزان التجاري البترولي مع وقف استيراد الغاز، وبدء تصديره.