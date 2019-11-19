بعد تخفيض “المركزي” أسعار الفائدة.. 4 بنوك يعنوا أسعار الفائدة الجديدة

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خفضت عدد من البنوك أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب إعلان البنك المركزي، بقرار لجنة السياسة النقدية بشأن خفض سعر الفائدة بواقع 1%، لتصل إلى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال العام الجاري والرابعة على التوالي بعد قرار تعويم الجنيه.

ويستعرض التقرير التالي أسعار الفائدة الجديدة في 4 بنوك:

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أعلن البنك الأهلي المصري، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، حيث يقدم “الأهلي” نوعين من شهادات الادخار البلاتينية، الأولى هي شهادة الادخار البلاتينية الشهرية، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد شهريا ويبلغ نحو 13%، بدلا من 14%، والثانية هي الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه، ويتم صرف العائد كل 3 شهور، ويبلغ نحو 13.25%، بدلا من 14.25%.

كما أنه يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

وأوضح بنك مصر، أنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%، ويقدم بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم “البريمو”، بفائدة متغيرة تحسب وفقًا لسعر العائد بالبنك المركزي المصري، ويبلغ سعر العائد نحو 13% بدلا من 14%، ويصرف ربع سنوى أى كل ثلاثة أشهر، كما أن مدة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن للعميل إصدار بطاقة خصم مباشر أو إصدار بطاقة ائتمانية “كريدت كارد”، ولكن تخضع عملية إصدار هذه البطاقات وفقًا للشروط والأحكام المطبقة فى البنك، كما يمكن للعميل الحصول على قرض من البنك بضمان هذه الشهادة.

أوضح البنك أنه قرر خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير الخاص بكبار العملاء بنسبة 1%، وينقسم الحساب إلى 5 شرائح، وفقا لما يلي:

– الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بسعر فائدة 3.75% بدلا من 4.75%.

– الشريحة الثانية: تبدأ من 2 جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه، بسعر فائدة 4.25% بدلا من 5.25%.

– الشريحة الثالثة: تبدأ من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 مليون جنيه، بسعر فائدة 4.75% بدلا من 5.75%.

– الشريحة الرابعة: تبدأ من 30 مليون جنيه لأقل من 100 مليون جنيه، بسعر فائدة 5.25% بدلا من 6.25%.

– الشريحة الخامسة: تبدأ من 100 مليون جنيه لأكثر، بسعر فائدة 6.5% بدلا من 7.5%.

وأعلن بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، لتصل إلى 11% بدلا من 12%، مضيفا أنت سيخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الربع سنوي بنسبة 1% أيضا، لتسجل نحو 11.5% بدلا من 12.5%، إلى جانب خفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الخماسية، ومدتها تصل إلى 5 سنوات بنسبة 1%، لتصل إلى 11% بدلا من 12%.

وذكر بنك الاستثمار القومي، أنه خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 1% ليسجل سعر العائد نحو 13.75% بدلا من 14.75%، وذلك بالنسبة لشهادات استثمار المجموعة “ب” ذات العائد الدورى الممنوح لمدة سنة، وشهادات الاستثمار تصدر من خلال بنك الاستثمار القومي التابع للحكومة، وتعتبر نوعا من شهادات الادخار.