مصر تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ 5 أشهر ماضية

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أصدرت مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط “جودي”، تقريرا رصدت خلاله ارتفاع الإنتاج النفطي لمصر خلال سبتمبر 2019، بنحو 17 ألف برميل يوميا (ما يعادل 2.7% على أساس شهري)، مسجلا أعلى معدل إنتاج يومي خلال شهر منذ أبريل 2019، فيما بلغ إنتاج مصر من النفط نحو 629.2 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر، مقابل 612.65 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير، أن إنتاج مصر النفطي خلال سبتمبر بلغ 18.87 مليون برميل، كما أن مصر تنتج ما يتراوح بين 55 و60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من المشتقات البترولية، وتقوم باستيراد الفارق من الوكلاء والموردين العالميين.

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وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الإنتاج النفطي لمصر خلال سبتمبر/ أيلول 2019 بنحو 17 ألف برميل يومياً (ما يعادل 2.7% على أساس شهري)، مسجلاً أعلى معدل إنتاج يومي خلال شهر منذ أبريل2019، ومنذ بداية العام تراجع إنتاج مصر النفط بنسبة 2.2 %، مقابل 643.57 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2018. 2019.

وحسبما ذكرت البيانات الرسمية الصادرة عن المبادرة، بلغ إنتاج مصر من النفط نحو 629.2 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر، مقابل 612.65 ألف برميل يومياً في أغسطس/ الماضي، بينما بلغ إنتاج مصر النفطي خلال سبتمبر 18.87 مليون برميل، كما أن مصر تنتج ما يتراوح بين 55 و60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من المشتقات البترولية، وتقوم باستيراد الفارق من الوكلاء والموردين العالميين.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر النفط تراجع بنسبة 2.2% مع بداية العام الجاري، مقابل 643.57 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2018.