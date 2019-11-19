بنك ناصر يبقي على عائد شهادات رد الجميل لكبار السن بفائدة 16% سنويا

Advertisements

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قرر الإبقاء على شهادات “رد الجميل”، لكبار السن أكثر من 65 عاما، بعائد سنوي 16% كما هو، و15% شهريا، أو بدروية ربع سنوبة بعائد 15.25%،أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%، ليصبح العائد في بنك ناصر، هو الأعلى بين البنوك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، أن البنك طرح العديد من الباقات المتنوعة، من الأوعية الإدخارية، للعملاء، في صورة ودائع لمدة 3 سنوات، و5 سنوات، وذلك لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء المتعاملين مع البنك، كما أن جميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية.

Advertisements

كما عدل البنك الأوعية الإدخارية، فانخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى 12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75%، والعائد السنوي على 3 سنوات 13.5 %، بالإضافة إلى تعديل الودائع ذات أجل 5 سنوات بعائد شهري إلى 10.5% وربع سنوي 10.75% وسنوي 11.5%، ويتم تجديد الوديعة بشمل تلقائي ما لم يقرر العميل توقيفها، كما تتيح الودائع إمكانية أخذ القروض بضمانها، بشروط ميسرة.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك طرح الحساب الإدخاري تحت الطلب بحد أدنى 500 جنيه، ودون حد أقصى، والذي يمكن فتحه من أي فرع من فروع البنك، دون مصروفات، ويمكن أيضا فتحه بولاية للقصر من خلال الواصي عليهم أو ولي الأمر، والذي يتيح للعميل السحب والإيداع دون قيود، من خلال فروع البنك، ويعتبر البنك شريكا له في نشاطه الاستثماري، كما تحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية.

يذكر أن شهادات رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر الاجتماعي، استمرت للعام الثاني على التوالي بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن، مشيرة إلى أن البنك مستمر في طرح الشهادة وفئاتها 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، موضحة أنه يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.