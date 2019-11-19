مصر تحقق 9.3% من زيادة الصادرات الغذائية خلال 2019

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قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذلئية، أن مصر حققت 2.6 مليار دولار من صادرات الأغذية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نمو قدرها 9.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، في بيان عنه، أن صادرات شهر سبتمبر بلغت نحو 300 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن صادرت الشهر نفسه لعام 2018، مؤكدا أن شهر مارس ما زال أعلى شهور العام الجاري بقيمة صادرات بلغت 335 مليون دولار.

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وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية نمت بنسبة 12% لتصل الى 1.4 مليار دولار تمثل نسبة 55% من إجمالى قيمة الصادرات الغذائية ، كما بلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبى 350 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 7% لتمثل 14% من إجمالى الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية بلغت 307 ملايين دولار محققة نسبة نمو 6% لتمثل نسبة 12% من إجمالى الصادرات ، وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية 138 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغت 31% لتمثل نسبة 4% من إجمالى الصادرات مقارنة بالاشهر التسع الاولى من عام 2018 .

وأوفاد المجلس، بأن صادرات المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية قيمة الصادرات خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2019 بقيمة بلغت 282 مليون دولار بنسبة نمو 15%، يليها منتجات المطاحن والدقيق بقيمة 200 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغت 64%، الفراولة المجمدة 131 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 22%، الشيكولاته بقيمة 126 مليون دولار ونسبة نمو قدرها 62%، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 122 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 50%، جبن مطبوخ بقيمة 110 ملايين دولار ، سكر بقيمة 109 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات زيوت طعام نحو 93 مليون دولار، وخضار مجمد نحو 87 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بقيمة 86 مليون دولار، عصائر بقيمة 73 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 70 مليون دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 62 مليون دولار، بطاطس مجمدة بقيمة 60 مليون دولار،وغيرها من المنتجات الغذائية.

وأكد المجلس، أنه يعمل جاهدًا بشأن تنمية الصادرات الغذائية المصرية من خلال خطة للتسويق الدولي تشمل المشاركة في عدد من المعارض الدولية الكبرى في مجال الصناعات الغذائية، إضافة إلى ترتيب بعثات تجارية لبعض الدول الافريقية والعربية الهامة والتي سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وكذلك التركيز على تطوير سلسلة القيمة فى المنتجات ذات الاصل الزراعى ودعم انشطة سلامة الغذاء بمصانع الشركات أعضاء المجلس بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى جهود المجلس الداعمة لمعرض Food Africa المتخصص في الأغذية المصنعة والمقرر انعقادة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر المقبل والعمل على دعوة عدد كبير من المستوردين الدوليين المتخصصين في مجال الأغذية حيث من المستهدف مشاركة 500 مستورد دولي.