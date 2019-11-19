ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنسبة 137.6%

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أوضحت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر العاشر التالي على التوالي، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل قفزة خلال الثلاثة سنوات الماضية قبل تعويم الجنيه المصري، بزيادة 26.2 مليار دولار، بنسبة 137.6%

وزاد احتياطي النقد الأجنبي يقيمة129 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى له، ووصل لـ 45.247 مليار دولار، وبذك يكون كسر أكبر رقم حققه في الشهر السابق، ويصل لـ45.118 مليار دولار.

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وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف، في شهر نوفمبر لعام 2016، ساهم في زيادة تدفقات العملات الأجنبية، وساهم أيضا في حل أزمة نقص العملات الأجنبية بالبنوك، وساعد تحرير سعر الصرف في زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض وطرح سندات دولية، وحصول مصر على تمويلات من مؤسسات دولية، حتى انعكست تلك التدفقات على الاحتياطي للنقد الأجنبي.

وذكرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي النقد الأجنبي، سجل زيادة شهرية خلال 36 شهرا بعد التعويم، عدا مرة وحيدة فقط في شهر ديسمبر الماضي، ووقتها تراجع الاحتياطي بقيمة 2 مليار دولار.